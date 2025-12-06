去年、首都圏を震撼させた闇バイト強盗。初めて“指示役”が逮捕されました。「実行役と指示役は関係性が希薄」。トクリュウ特有の“もろさ”も逮捕の後押しになったと言います。

【写真を見る】容疑者の母親「悪いことはしないでねと言ったのに…」

「指示役」とみられる4人を逮捕

2024年、首都圏で次々発生した闇バイトによる強盗事件。初めて指示役とみられる容疑者が逮捕されました。

記者

「村上容疑者を乗せた車が警視庁新宿署に入ります」

強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは▼福地紘人容疑者（26）▼村上迦楼羅容疑者（27）▼斉藤拓哉容疑者（26）▼渡辺翔太容疑者（26）の4人です。





この事件は2024年10月、住宅で現金などが奪われたうえ、住人の女性が暴行を受け、さらに車で一時連れ去られたもの。



女性は監禁されている間も暴行を受け「肋骨骨折」「眼底骨折」など大けがをしました。

女性の弟

「（姉は）肋骨が2本折れて、顔面も2倍〜3倍に膨れあがっちゃてる」

女性の母親

「（娘に）会ったらボロボロでね。かわいそうに…」

この事件で福地容疑者ら4人は別の場所から実行役に犯行を指示。



捜査関係者によると、福地容疑者らは指示を出す際、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」を利用したうえ、9つのアカウントを使ったとみられています。



一連の強盗事件をめぐり、警視庁などは合同捜査本部を設置。そして…

警視庁 親家和仁 刑事部長（5日）

「被害に遭われた方の怒りに応え、多くの国民の皆様の不安感を払拭すべく、1年余にわたり全力で捜査にあたり、首謀者の検挙に至りました」

捜査は別の事件がきっかけとなり、大きく前進しました。

「トクリュウ」の弱点とは

今回逮捕された4人中3人は2024年、千葉県船橋市で起きた傷害事件の捜査対象者。



3人は2024年11月、大量の現金を持って日本から出国しようとしたところを逮捕され、その後、起訴されました。



合同捜査本部が3人の携帯電話を解析したところ、現金回収役とのやり取りに関するデータを発見。さらに指示役と実行役の関係性も逮捕の後押しになったといいます。

捜査幹部

「指示役と実行役は事件をきっかけに繋がった関係で、その関係は希薄。お互いを守ったり、庇ったりすることが少ない」

逮捕された実行役らは事件について黙秘せず、供述することが多いといいます。

2024年10月には横浜市で強盗致死事件も起きていて、一連の闇バイトによる強盗事件は全部で18件。



合同捜査本部は福地容疑者ら4人が市川市の事件を含め、これら18の事件にも関与したとみています。

「素直で優しかった」親族語る素顔

逮捕されたうちの1人、渡辺容疑者が3年間勤めていたという会社の関係者は「がっかりした」と話しました。

渡辺容疑者の元勤務先の関係者

「仕事は営業ですね。（仕事ぶりは）無茶苦茶良かったですよ。しっかりやっていた。がっかりはしますよね。やっぱり」

「辞めたのはちょうど1年前くらい。（Q.そこから会ってない？）はい。連絡も取ってない。何があったんだろう」

福地容疑者と2024年、実家で話したという祖母は…

福地容疑者の祖母

「紘人ひとり、顔ちょっと見せて行っちゃった。東京にいるって言ってました。素直で優しかったです。それだけは言えますね。そんなに小さいころは悪いことやるような子じゃなかった」

母親は福地容疑者の東京での様子についてこう話しました。

福地容疑者の母親

「東京に行ってから、はじめはバーで雇われ店長をやっていると言っていたけど、そのあとの仕事はわかりません。『悪いことをしないでね』と口すっぱく言っていたのに」

最後に会ったとき、福地容疑者はこう話していたそうです。

福地容疑者

「旅行に行くので犬を預ける」

一連の事件では、これまで実行役や現金回収役など合わせて51人が逮捕されています。



合同捜査本部は、容疑者などから携帯電話約750台を押収していて、引き続き事件の全容解明に向け捜査を進める方針です。