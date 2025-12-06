¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¤Î¡È²Í¶õ¡É¥éー¥á¥ó¡¢ËÜÅö¤ËÀ©ºî&È¯Çä¡ª¡¡¿Íµ¤YouTuber¤ÎµÕÍ¢Æþ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÇúÈ¯Åª¿Íµ¤
¡¡¥éー¥á¥óÅ¹¤Î¥ì¥Ó¥åーÆ°²è¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëYouTuber¤ÎSUSURU¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡ÖÇ»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ Ç»¸üÌµÁÐ¥éー¥á¥ó¡×¤ò¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡ÊÅìËÌ¡¦´ØÅìÃÏÊý¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÃÍÃÊ¤ÏÀÇ¹þ658±ß¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È²Í¶õ¡É¤«¤é´°Á´ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ Ç»¸üÌµÁÐ¥éー¥á¥ó¡×
¡¡SUSURU¤Ï¡ÖËèÆü¥éー¥á¥ó·ò¹¯À¸³è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢3500Æü°Ê¾åËèÆü¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¿Íµ¤YouTuber¡£º£²óÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖÇ»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ Ç»¸üÌµÁÐ¥éー¥á¥ó¡×¤Ï¡¢SUSURUËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SUSURU¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤¬È¯¿®¤·¤¿Æ°²è¤¬¸¶ÅÀ¤Î¥éー¥á¥ó¡£²Í¶õ¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¡ÖÇ»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ¡×¤òSUSURU¡Ê¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ë¤¬¥ì¥Ó¥åー¤·¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î´°À®ÅÙ¤ä»È¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÌÌÇò¤µ¤«¤é¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¡×¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌÏÊï¤µ¤ì¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SUSURUËÜ¿Í¤â¤³¤Î¥Í¥¿¤ò¸øÇ§¡£¼«¿È¤¬µÕ¤Ë¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢µÕÍ¢Æþ¤Î·Á¤Ç¼«¿È¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ»¸üÌµÁÐ¥éー¥á¥ó¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë´ë²è¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡È²Í¶õ¡É¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤¬·èÄê¡£¥¹ー¥×¤Ï¡¢ÆÚ¹ü¤ÎÇ»¸ü´¶¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òºîÀ®¡£ÌÍ¤Ï¥ï¥·¥ï¥·¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¹ー¥×¤ËÍí¤à¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÌÍ¤ò¿·³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡SUSURU¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÇ»ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÇ»¸ü¤È¤ó¤³¤ÄÆÚÌµÁÐ¤µ¤ó¤ÎÇ»¸üÌµÁÐ¥éー¥á¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥É¥í¥É¥í¤ÎÇ»¸ü¥¹ー¥×¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ï¥·¥ï¥·¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¶ËÂÀÌÍ¤¬¿©¤Ù±þ¤¨¤ò¼çÄ¥¡£¹¶¤á¤Ë¹¶¤á¤¿µæ¶Ë¤ÎÇ»¸ü¥éー¥á¥ó¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö´öÅÙ¤â»î¿©¤ÈÄ´À°¤ò½Å¤Í¡¢Å¹¼ç¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÇ§¤á¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¡ÈÇ»¸ü¤Î¶ËÃ×¡É¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë