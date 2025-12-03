韓国の人気コスメ「VT」がダイソー登場、“DAISO価格”で初の商品展開 計37種類ラインナップ【一覧】
韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」は3日、日本のDAISOで初となる製品展開「VTDAISOライン」をスタートすると発表した。韓国で人気のVTアイテムが特別ラインナップとして登場する。
【写真】ダイソーで買える「VT」アイテム…「リードルS」「シートマスク」「クリーム」など
VTのコスメが、DAISO価格で試せるようになる。展開されるのは、人気シリーズである「リードルS」「シートマスク」「クリーム」、そしてお泊まりにも便利な「トライアル3ステップキット」など、計37種類の豊富なラインナップ。DAISO店舗で順次販売される。
100〜500円（税込110〜550円）の手軽な価格帯ながら、VTならではのこだわり成分と使い心地をしっかり体験できるという。「DAISOで本格スキンケアが買える！」…VTがそんな購買体験を届ける。
また、肌悩みに合わせて選べる 全12種類の成分バリエーションを展開。今の肌悩みに合わせた商品が選べる。
「VTは、より多くの方にスキンケアの楽しさを届けるため、日常に取り入れやすい『お手頃な価格』と『お肌悩みに合わせて選べる多彩な成分』を重視しています。今回のDAISO展開を通じて、自分にぴったりのVT製品を気軽に見つけられるきっかけになれば幸いです」と呼びかける。
■商品ラインナップ
VT S100 リードルセラム（1.5ml×6包）
価格：550円（税込）
VTの看板商品リードルSを手軽に試せるパウチタイプ。1回分が6包入っているから持ち運びにも便利。
VT リードルS トライアル3ステップキット（全12種展開）
価格：110円（税込）
洗顔・美容液・クリームが1つになった3ステップのセット。旅行やお泊りに必須のアイテム。
VT エッセンシャルマスク（全12種展開）
価格：110円（税込）
たっぷりの美容液でしっかり保湿。成分別に好きなタイプを選べる。
VT リードルS クリーム（全12種展開）
価格：550円（税込）
軽やかに伸びるしっとりテクスチャーでべたつかないのにしっかり保湿。季節・肌タイプ問わず使いやすい。
※全12種類の成分ラインナップ
CICA：水分・ゆらぎケア
ビタミン：うるツヤ・光彩感
コラーゲン：ハリ・保湿
AHA／BHA／PHA：皮脂ケア
パンテノール：集中保湿
ペプチド：集中エイジングケア
アロエ：ひんやり保湿
蓮華：水分保湿
モモ：肌キメ
ホホバオイル：うるツヤ
エクトイン：肌バリア
ハチミツ：うるツヤ
