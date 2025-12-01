アナと雪の女王の魔法が広がる♡人気アンブレラが待望の再販スタート

雨の日を少しだけ特別にしてくれる「ディズニーステンドグラスアンブレラ」シリーズに、待望の『アナと雪の女王』が再販されました。透明感のあるステンドグラス風アートが光を透かすたびに、アナとエルサの世界がきらめくデザイン。さらに『アリエル』『アリス』『ラプンツェル』『ベル』『ジャスミン』『ティンカー・ベル』など人気キャラクターも揃い、ファッションの一部として楽しめる上品な仕上がりです。雨の日の気分をさりげなく明るくしてくれる、ときめきの傘です♡

ステンドグラスが輝く華やかデザイン

本シリーズは、透明感のあるステンドグラス風アートが最大の魅力。

『リトルマーメイド』のアリエル、『不思議の国のアリス』のアリス、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、『アナと雪の女王』のアナとエルサ、『美女と野獣』のベル、『アラジン』のジャスミン、『ピーター・パン』のティンカー・ベルと、ディズニープリンセス&ヒロインたちを幻想的に表現しています。

傘を広げた瞬間、光を透かしてきらめくデザインがまるで本物のステンドグラスのよう。日常の景色に小さな魔法を添えてくれて、雨の日の装いにも華やかさをプラスします♪

軽量で丈夫♡実用性もばっちり

持ち手にはクリア素材を採用し、透明感のあるデザインにマッチする上品な仕上がりに。縁にはバイアステープを施し、すっきり洗練された印象を与えます。

骨組みには軽量で丈夫なグラスファイバーを使用し、デザイン性だけでなく使いやすさにもこだわった仕様。

親骨は60cmでしっかり雨を防ぎつつ、重すぎないバランスが日常使いにぴったりです。まさに「ファッションアイテムとしても楽しめる傘」を求める大人女性におすすめの一本です。

全7種・価格・購入先はこちら

『ディズニーステンドグラスアンブレラ』は全7種類（アリエル/アリス/ラプンツェル/アナと雪の女王/ベル/ジャスミン/ティンカーベル）で展開。

価格は2,178円（税込）、サイズは親骨60cm。素材はポリエチレン、スチール、グラスファイバーを使用しています。

購入はサントスonline store、サントス楽天市場店、スーパーデリバリーのほか、取扱店舗でも販売中です。

お気に入りのキャラクターを見つけて、雨の日をもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか。

雨の日に、ほんの少しの魔法を

「ディズニーステンドグラスアンブレラ」は、ステンドグラスのような輝きが魅力の、大人の女性にも似合う華やかなデザイン。

雨の日の気分をそっと上向きにしてくれる小さな魔法のような存在です。お気に入りのキャラクターと一緒なら、外に出るのが楽しみになるはず♡

毎日のファッションにさりげなく彩りを添えてくれる一本を、この機会にぜひ手に取ってみてください。