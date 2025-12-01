女子野球選手でＴｉｋＴｏｋで人気の松本里乃が、１１月２４日放送のＴＢＳ番組「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出演。地上波未公開として更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場した。

“まつりの”として注目され、ＴｉｋＴｏｋのフォロワー数は１２０万人。登場すると、「高校野球女子選抜選手として、イチロー選手をセカンドゴロに打ち取ったことがあります」と紹介され、スイングの動きも披露した。

だが、スタート直後の「プリズムシーソー」でバランスを崩して、足がわずかに着水。無念のリタイアとなり「また来年、リベンジできるよう頑張って鍛えます」と語った。

高校時代は高知中央の野球部に所属。当時からＴｉｋＴｏｋで人気となり、注目を集めた。２１年、全国高校女子硬式野球選手権大会で準優勝。同年、女子高校選抜に選ばれ、投手としてイチロー氏を二ゴロに抑えて話題にもなった。

ＳＮＳでは「綺麗なお姉さんになったねぇ」、「可愛い！」、「ほんまに可愛い」、「雰囲気変わった？」などの声が寄せられている。