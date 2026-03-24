お笑いコンビ「千鳥大悟（45）が23日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」の演出について疑問を呈した。この日のテーマは「やっぱり優勝したかったちょっと遅めのM−1反省会敗者の集い」。「ママタルト」は、2年連続で決勝進出も、24年に最下位の10位、25年が9位だった。大鶴肥満は「1回決勝出て後の2回目って、めちゃくちゃプレッシャーだったんですよ