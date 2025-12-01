ジャパンカップ

中央競馬のG1・ジャパンカップ（芝2400メートル）が11月30日、東京競馬場で行われ、4番人気のフランス馬・カランダガン（セン4、グラファール）が20年ぶりとなる外国馬Vを飾った。勝ちタイムは2分20秒3のレコード。レース後、5着だったジャスティンパレス（牡6、杉山晴）のジョッキーカメラから聞こえた、クリスチャン・デムーロ騎手の日本語が話題になっている。

ジョッキーカメラが捉えたのは、スタート直後の混戦。ジャパンカップの1コーナーはポジションの取り合いで馬群が凝縮する。最内を進むジャスティンパレスだったが、外から多くの馬が内に切れ込み、影響を受けた松山弘平騎乗のディープモンスター（牡7、池江）と接触しかけた。するとデムーロが咄嗟に「アブナイ！ コーヘイ！」と叫んだ。

騎手間では注意喚起を込めて声かけするシーンはよく見受けられるが、普段はフランスを拠点に活躍しているデムーロ。短期免許で来日しているにもかかわらず、さらっと日本語を発していた。

JRAはレース後、YouTubeの公式チャンネルでジャスティンパレスに騎乗したデムーロのジョッキーカメラを公開。発した日本語にファンから驚きが漏れた。

「咄嗟に日本語が出せるのか…冷静なのか…」

「普通に分かりやすくて優しい日本語言ってた」

「デムーロ弟さん、日本語上手いんだなぁ」

「そりゃ兄貴がイタリア系関西人だし日本語上手くなるで」

クリスチャン・デムーロは1992年イタリア生まれで2009年デビュー。今年のフランスリーディングは1位だった。過去にも短期免許で複数回来日しており、2013年桜花賞のアユサン、2024年エリザベス女王杯のスタニングローズなど、JRA・G1は5勝している。兄はJRAで通算1329勝のミルコ・デムーロ。



（THE ANSWER編集部）