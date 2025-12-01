元巨人スコアラーの三井康浩氏が推奨…インパクトで力を生み出すティー打撃

打球を遠くに飛ばすには、全身の力を適切にボールに伝える技術が必要になる。巨人や第2回WBC日本代表のチーフスコアラーを務めた三井康浩さんが、インパクト時に力強くボールを打ち込むためのティー打撃を紹介。全身を使ったスイングを習得するための2つの練習方法を伝えている。

まずはインパクトが弱い選手に有効なメニューだ。三井さんは、従来のティー打撃だとトスの距離が長いため、打者の意識が「ちょっと散漫になる」ことを指摘。打者は通常のティー打撃と同じように構えるが、補助者は打者のほぼ真横からテンポよくトスを上げることを心がける。従来より打者と補助者の距離が近いことから、トスの間隔とインパクトまでの「間」が大きく短縮される。これによりインパクトに集中できるといい、ポイントを覚えること、インパクトの強さを生むことに有効だ。

もう1つは、打球の角度を上げる技術を養うメニューを紹介している。補助者は打者の体1つ分後ろからトスを上げる。打者は、スイングの際にボールの軌道に合わせて「バットを入れていく」感覚が大切だという。後ろからのボールを捉えるために、後ろ肘（右打者なら右肘）が自然と体の内側を通り、ボールに角度をつけるために理想的なスイング軌道になる。

また、後ろからのボールを見る必要があるため「テークバックが大きく取れることでパワーを溜められる」効果もあり、体の開きを抑えることにもつながるという。

加えて、三井氏は「とにかく、インパクトまでは力はゼロ。インパクトの瞬間で100になるように」と力の配分の重要性を強調する。投手のリリースと同じように、全身の力をリラックスさせ、インパクトだけにエネルギーを集中させることが鍵と解説している。

この練習法で重要なのは「力のメリハリ」だ。飛距離に課題を抱える選手でも、正しい方法で取り組んでいけばスイングスピードや打球の質の変化を実感できるだろう。（First-Pitch編集部）