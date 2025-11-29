来週の【重要イベント】米ISM製造業、米貿易収支、米個人所得 (12月1日～7日) 来週の【重要イベント】米ISM製造業、米貿易収支、米個人所得 (12月1日～7日)



―――――――――――――――――――12月 1日 (月) ――

◆国内経済

★7-9月期法人企業統計調査 (8:50)

★植田和男日銀総裁挨拶 (10:05)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (14:00)

・11月新車販売 (14:00)

・11月軽自動車販売 (14:00)

・従来の健康保険証の有効期限が満了

◆国際経済ｅｔｃ

・中国11月RatingDog製造業PMI (10:45)

・ドイツ11月製造業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏11月製造業PMI[確報値] (18:00)

・米国11月製造業PMI[確報値] (23:45)

★米国11月ISM製造業景気指数 (2日0:00)

・米国10月建設支出 (2日0:00)

◆新規上場、市場変更 など

★ＢＲＡＮＵ <460A> ：東証Ｇ上場

★インテリックスホールディングス <463A> ：東証Ｓ上場 (テクニカル上場)

★ＱＰＳホールディングス <464A> ：東証Ｇ上場 (テクニカル上場)



―――――――――――――――――――12月 2日 (火) ――

◆国内経済

・11月マネタリーベース (8:50)

・11月消費動向調査 (14:00)

・ファストリ <9983> が11月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長発言 (10:00)

・ユーロ圏11月消費者物価指数 (19:00)

・ユーロ圏10月失業率 (19:00)

【海外決算】

[米]クラウドストライク・ホールディングス 、マーベル・テクノロジー

◆新規上場、市場変更 など

〇サイフューズ <4892> [東証Ｇ]：福証Ｑ上場

〇シリコンスタジオ <3907> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇トプコン <7732> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月 3日 (水) ――

◆国内経済

・国際ロボット展 (東京ビッグサイト、～6日)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国11月RatingDogサービス業PMI (10:45)

・ドイツ11月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏11月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ユーロ圏10月生産者物価指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国11月ADP雇用統計 (22:15)

・米国9月輸入物価指数 (22:30)

・米国9月輸出物価指数 (22:30)

★米国9月鉱工業生産 (23:15)

・米国9月設備稼働率 (23:15)

・米国11月サービス業PMI[確報値] (23:45)

★米国11月ISM非製造業景気指数 (4日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (4日0:30)

・ポーランド中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]セールスフォース 、スノーフレイク 、ダラー・ツリー /[欧]インディテックス



―――――――――――――――――――12月 4日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・11月輸入車販売 (10:30)

・11月車名別新車販売 (11:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏10月小売売上高 (19:00)

★米国10月貿易収支 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

【海外決算】

[米]クローガー 、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ 、ダラー・ジェネラル 、ドキュサイン

◆新規上場、市場変更 など

〇弁護士ドットコム <6027> ：東証Ｇ→東証Ｐ



―――――――――――――――――――12月 5日 (金) ――

◆国内経済

★10月全世帯家計調査 (8:30)

★10月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・タイ市場休場

・ドイツ10月製造業新規受注 (16:00)

・ユーロ圏7-9月期GDP[確報値] (19:00)

★米国9月個人所得 (22:30)

★米国9月個人消費支出 (22:30)

・米国12月ミシガン大学消費者信頼感指数 (6日0:00)

・米国10月製造業新規受注 (6日0:00)

・米国10月耐久財受注[確報値] (6日0:00)

・米国10月消費者信用残高 (6日5:00)

・インド中銀が政策金利を発表

◆新規上場、市場変更 など

★ＦＵＮＤＩＮＮＯ <462A> ：東証Ｇ上場

〇エーアイ <4388> ：東証Ｇ→東証Ｓ



―――――――――――――――――――12月 6日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――12月 7日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

