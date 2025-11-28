お笑いタレントの千原ジュニアが２８日、都内で行われたバラエティー番組「芸人キャノンボール２０２５」の取材会にお笑いコンビ「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」の藤本敏史、劇団ひとり、演出の藤井健太郎氏と出席した。

２０１６年にＴＢＳ系で２度放送された番組が９年の時を経て復活。第３弾として、この日からＵ‐ＮＥＸＴオリジナルで独占配信された。

「水曜日のダウンタウン」の藤井氏が手掛ける大型お笑いロケバラエティ。人気お笑い芸人１６人が千原、田村淳、有吉弘行、麒麟・川島明がそれぞれ率いる４チームに分かれて挑む”大人の借り物競争”。車で各地を駆け巡り、お題に合う人物を探しながらゴールを目指す。これまでの常識を打ち破る、配信ならではのテーマが芸人たちを待ち受ける。

９年ぶりの復活についてひとりは「そんなに時がたったとは感じなかった」と話し、藤本はひとりに対して「（昔から）毎回手段が姑息（こそく）よね」と指摘。ひとりは「９年たっても人は変わらないんですよ」と笑った。

一方、９年前との違いについて藤本は「淳が衰えたなあって思うところがあった」と明かし、「９年前は（お題に沿って）女性を集めるということであいつの右に出る者はいなかったんですよ。（人気が）すごかったんですよ。９年ぶりにやったんですけど、衰えてましたね。ちょっとショックでした。結婚して家庭を持ったっていうのもあるかもしれないですけど、衰えてました。時代やなあって思いました」と話した。

見所を聞かれると、千原は「車も目立つし、車中から異様な空気を放ってたのか、ロケをやってて初めて職務質問を受けました。警察優秀やな。なんかおかしなやつが乗ってると思ったんやろな。そんなところも見所のひとつです」と意外な角度からアピール。藤本は「このメンバーそろっているんで、面白くないわけがない」と力を込めた。