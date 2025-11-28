「ベストアーティスト2025」STARTOシャッフルメドレー歌唱曲発表 8組が参加
【モデルプレス＝2025/11/28】嵐・櫻井翔が総合司会を務める、日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」（11月29日15時55分〜16時55分／関東ほか、19時〜22時54分／全国）より、STARTO ENTERTAINMENT所属の8組による名曲シャッフルメドレーにて、各グループが歌唱する楽曲が発表された。
【写真】「ベストアーティスト2025」タイムテーブル
【Hey! Say! JUMP】「夜空ノムコウ」（SMAP）
【timelesz】「Can do! Can go!」（V6）
【King ＆ Prince】「青春アミーゴ」（修二と彰）
【SixTONES】「シンデレラ・クリスマス」（KinKi Kids）
【Travis Japan】「夢物語」（タッキー＆翼）
【Aぇ! group】「チャンカパーナ」（NEWS）
【Snow Man】「Happiness」（嵐）
【SUPER EIGHT〜オールラインナップ〜】
11月29日の「シューイチ」にはTravis Japanメンバーの松倉海斗と吉澤閑也が「ベストアーティスト」のPRのために出演。朝8時頃からの出演を予定している。（modelpress編集部）
・番組名：日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」
・放送日：2025年11月29日（土）
・第一部 ひる3時55分〜4時55分※関東ほかで放送／第二部 よる7時〜10時54分
・総合司会：櫻井翔（嵐）
・司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
