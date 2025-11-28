くら寿司トーナメントポップアスリートカップ・東海クライマックス結果

全国1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025 第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は、12月6日、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。10月4日、11月2日には愛知、静岡、三重・岐阜の代表が争う「東海クライマックス」が静岡・新橋体育センター野球場ほかで行われ、愛知第一代表の名古屋ドジャースが優勝し、神宮への切符を手にした。

名古屋と、愛知第二代表・守山ボーイズ、静岡代表・長泉リトルヤンキース、三重・岐阜代表・てい水野球少年団の4チームががトーナメントで対戦。名古屋は初戦、てい水に12得点で大勝すると、長泉との決勝も初回に2点を挙げて優位に進め、最終6回にもダメ押しの2点を奪って頂点に立った。

長泉は初戦で、中盤に5得点のビッグイニングを作り守山に逆転勝利を飾ったものの、決勝は反撃を1点に封じられた。

■東海クライマックス 結果

◎1回戦・準決勝

名古屋ドジャース 12-1 てい水野球少年団

長泉リトルヤンキース 8-4 守山ボーイズ

◎決勝

名古屋ドジャース 4-1 長泉リトルヤンキース（First-Pitch編集部）