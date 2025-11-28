フェイエノールトvsセルティック スタメン発表
[11.27 ELリーグフェーズ第5節](スタディオン・フェイエノールト)
※26:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 5 ハイス・スマル
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 14 セム・スタイン
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
FW 16 レオ・ザウアー
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 46 A. Ouarghi
MF 47 タイス・クラーイエベルト
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
FW 49 S. van Persie
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[セルティック]
先発
GK 1 カスパー・シュマイケル
DF 5 リアム・スケールズ
DF 6 オーストン・トラスティー
DF 51 C. Donovan
DF 63 キーラン・ティアニー
MF 13 ヤン・ヒョンジュン
MF 14 ルーク・マッコーワン
MF 27 アルネ・エンゲルス
MF 41 旗手怜央
MF 42 カラム・マクレガー
FW 38 前田大然
控え
GK 12 ビジャミ・シニサロ
GK 31 ロス・ドゥーハン
DF 47 デーン・マレー
DF 56 アンソニー・ラルストン
MF 28 パウロ・ベルナルド
MF 59 F. Hale
FW 8 ベンジャミン・ニグレン
FW 10 ミケルアンヘ・バリクウィシャ
FW 17 ケレチ・イヘアナチョ
FW 23 セバスチャン・トゥネクティ
FW 24 ジョニー・ケニー
FW 61 S. Isiguzo
監督
オニールマーティン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります