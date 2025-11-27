衆院会派「改革の会」に所属する無所属の３衆院議員は、近く自民党会派に合流する方向で最終調整に入った。

複数の関係者が明らかにした。実現すれば、自民、日本維新の会の与党会派所属議員は２３３人となり、約１年ぶりに与党が衆院で過半数（２３３議席）に達する。

自民会派に加わるのは、維新から９月に除名処分を受けて「改革の会」を結成した斉木武志（比例北陸信越、当選３回）、守島正（大阪２区、当選２回）、阿部弘樹（比例九州、当選２回）の３氏。２８日にも自民の鈴木幹事長と面会し、早ければ１２月上旬に会派入りする。

自民は与党の過半数回復に向け、１０月の首相指名選挙で高市首相に投票していた３氏と水面下で協議を続けていた。与党が過半数を確保すれば、衆院では法案や予算案を野党の協力なしで可決できるようになる。

一方、参院では自民、維新会派の所属議員が１１９人と過半数（１２５議席）に６人足りず、引き続き野党の協力が不可欠となる。

自民は昨年１０月の衆院選と今年７月の参院選で連敗し、衆参で与党過半数割れを招いた。１０月に連立相手を維新に組み替えたが、少数与党の状況は変わっていなかった。