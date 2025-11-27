鈴鹿で行われた国内最高峰のスーパーフォーミュラの第12戦決勝。激闘の裏で多くのファンの胸を打ったのは、敗れて涙した若手と、彼を労ったベテラン王者の間に生まれた、一瞬の“沈黙の交流”だった。

【映像】カメラが捉えた沈黙の感動光景

最後までタイトル争いを繰り広げた太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）は、ランキング2位の牧野任祐と同ポイントで迎えた最終戦、見事に3位表彰台を獲得したものの、惜しくも自身初の戴冠はならなかった。レース後、マシンを降りた太田は、ヘルメットを被ったまま悔し涙を流し、項垂れていた。

その悲痛な背中に、そっと歩み寄り、言葉もなく健闘を称えたのは、野尻智紀（TEAM MUGEN）だった。2度のシリーズタイトル獲得経験を持つ36歳のベテランは、同じホンダ陣営の若手である太田を慮り、何も言葉をかけずにその背中をポンと2度叩き労った。

野尻は前日22日の第11戦決勝で16戦ぶり今季初優勝を飾るなど、苦しいシーズンを乗り越えてきた。最終戦では僚友の岩佐を援護する脇役に徹したが、元王者としての振る舞いが感動を呼んだ。太田を労った直後、野尻は信憑な面持ちで立ち尽くしたが、直後に優勝したチームメートの岩佐が現れると抱き合い、喜びを分かち合った。

視聴者のコメント欄では、「野尻が讃えた」「野尻も人格者だわ」「これがHuman Motor Sports、Super Formulaの真髄」「これは尊敬だわ」といった反響が多く寄せられた。

野尻は、レース後の23日夜に自身のX（旧:Twitter）を更新し、「酸っぱい経験がほとんどですが、もがき苦しんだ先にあった昨日の優勝だった気がします。なかなか上手くいかないことが多いですが、また来年も戦う場がある限り、苦しみの先にある栄冠を掴みに行きます！ 今年も沢山沢山応援いただきありがとうございました」と投稿。野尻のチャンピオン経験者としての振る舞いはファンの記憶に深く刻まれることとなった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2025』／(C)JRP）