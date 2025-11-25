日本マクドナルド（東京都新宿区）が、インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」と初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋 2026」の事前抽選販売の受付を12月1日午後2時から開始します。

【画像】「えっ…かわいい！」 これが「Francfranc」とコラボした福袋の“中身”です！

10個に1個「金のマックカード 500円分」封入

同商品は、マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフにした、Francfrancらしいデザインの「ビッグマックスープジャー」「ビッグな保温・保冷バッグ」「ハンドタオル」と、最大合計3910円（以下、税込み）相当の「マクドナルド商品無料券」がセットになった福袋です。価格は3900円。

「ビッグマックスープジャー」は、保温・保冷機能が付いたスープジャーで、マクドナルドの人気商品「ビッグマック」のデザインとなっています。サイズは、幅9センチ、奥行き9センチ、高さ11.4センチで、約300ミリリットル。

「ビッグな保温・保冷バッグ」は、11リットルと“たっぷり容量”の肩掛けができるバッグです。サイズは、幅28センチ、奥行15センチ、高さ33センチ。全3色のうち1つが入っています。

「ハンドタオル」は、マクドナルドファミリーの「グリマス」「ハンバーグラー」「バーディ」「フライフレンズ」がデザインされています。サイズは、幅25センチ、高さ25センチ。全4色のうち1つが入っています。

「マクドナルド商品無料券」は、「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ（1枚）」「てりやきマックバーガー（1枚）」「チキンフィレオ（1枚）」「てりやきチキンフィレオ（1枚）」「フィレオフィッシュ（1枚）」「マックフライポテトMサイズ（2枚）」「チキンマックナゲット5ピース（1枚）」「お好きな炭酸ドリンク Mサイズ（1枚）」「チョコフラッペ オレオクッキー or マックフライポテト Lサイズ（1枚）」の計10枚がセットになっています。有効期限は、2026年6月30日まで。

さらに、福袋10個に1個の割合で特別デザインの「金のマックカード 500円分」が封入されています。

事前抽選受付は、マクドナルド公式アプリにて、12月9日午後11時59分まで実施。抽選結果は12月16日午後2時に同アプリにて発表されます。今回より応募条件として、同アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード（特典）プログラム「My マクドナルド リワード」で、応募時点で50ポイント（10円で1ポイント付与）を保有している人が対象となっています。

なお、前年の「マクドナルドの福袋 2025」に落選した人は、同一アカウントでの応募に限り、応募口数が2口分になり、当選確率がアップします。また、支払い方法に「モバイルオーダーでお支払い」を選択して応募すると、さらに1口分追加した応募として受け付けられ、それぞれの条件を満たすことで、最大3口分の応募が可能です。