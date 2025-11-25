九州国際大付で高校生を指導…初日にまさかの“告白”

マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が、24日から2日間、福岡・九州国際大付で指導を行った。イチロー氏がバッティングや走塁を披露して技術を教えるのが恒例だが、数日前に肉離れを発症し、生徒に“謝罪”する場面もあった。

指導初日、10月に52歳となったイチロー氏は選手に挨拶をする際、「本当に僕のミスというか、謝らなきゃいけないことがあって」と切り出し、「みんなレベルが高いんで、僕も準備しておかないとみんなについていけないと思って。3日前の練習で、強度の強いランニングで、太ももを肉離れしてしまって」と、負傷していたことを告白した。

「走ることはできない。みんなに見せることはできないので、すごく自分に残念な気持ちになっています。できる範囲でとなってしまうけれど、まずはみんなの能力を見せてください。形にできないことが僕自身、もどかしい時間になると思うけど、聞きたいことがあれば、なんでも（聞いて）」と語った。

それでも生徒がアップする間にイチロー氏も軽いランニングをこなし、キャッチボールでは70〜80メートルの遠投。その後はシートノックでトス打撃によるノッカー役をこなし、フリー打撃も披露した。

近年恒例となっているイチロー氏の高校生指導は、新潟・中越高（8日、9日）に続いて今月2校目、通算12回目となった。九州国際大付は、19日まで行われていた神宮大会・高校の部で初優勝を果たしていた。（Full-Count編集部）