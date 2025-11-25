ÊÑ¿§¤·¤¿»Ø¡Ö²Æ¤Ê¤Î¤Ë¥«¥¤¥í¤ò¡Ä¡×¡¡ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤¿34ºÐ¡¢Âç¸ºÊð¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤±¡×
À¾Éð¡¦¿¹ÏÆ¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡ÄÍèµ¨34ºÐ¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö±¦¾åÏÓÆ°Ì®ÊÄºÉ¾É¡×¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¦¿¹ÏÆÎ¼²ðÅê¼ê¤¬24Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢600Ëü±ß¸º¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð1400Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£7·î13Æü¤Ë34ºÐ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¥×¥íÀ¸Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¡£
¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»Å»ö¤Ï1·³¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¸ºÊð¤Ï¡Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡£·ÀÌó¹¹²þ¤ò½ª¤¨¤¿¿¹ÏÆ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ1·³¤Ç3Ç¯Ï¢Â³40»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·Ê³Æ®¡£º¸Â¤ò¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¾å¤²¤º¡¢¤¹¤êÂ¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÂÎ½Å¤¹¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£2023Ç¯¤â7·î¤Þ¤Ç¤Ë31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡1ÇÔ3¥»¡¼¥Ö12¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.95¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±¦ÏÓ¤Ë°Û¾õ¤ò³Ð¤¨Æ±14Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¡Ö±¦¾åÏÓÆ°Ì®ÊÄºÉ¾É¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢8·î¤Ë¼ê½Ñ¤·¡¢Íâ2024Ç¯¤«¤é¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ°Ì®ÊÄºÉ¾É¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¿¹ÏÆ¤Ï¡ÖËÍ¤¬1·³¤ÇºÇ¸å¤ËÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ê2023Ç¯¤Î¡Ë7·î12Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊËÌ¶å½£¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±¦ÏÓ¤¬Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²Æ¤Ê¤Î¤Ë¥«¥¤¥í¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤Ó¤ì¤â¤¢¤ê¡¢±¦¼ê¤Î»ØÀè¤¬»ç¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì®¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ç·ì°µ¤òÂ¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡È¥¨¥é¡¼¡É¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·×Â¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼ê½Ñ¸å¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¡£¸½ºß¤Ï¤Û¤Ü¡¢Øí´µÁ°¤Î´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£º£µ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.31¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿´ü¸Â¤Î7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Î¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦1¤«·îÁá¤¯Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£Ç¯¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤â¿¹ÏÆ¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²¡¢¤³¤ì¤Ê¤é1·³¤Ç¹Ô¤±¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢¤â¤·¡¢¤â¤¦1¤«·îÁá¤¯¤¢¤Î¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£Ç¯¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½µåÃÄ¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿¹ÏÆ¤ÈÍèµ¨·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤Ï¿¹ÏÆ¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â¡¢1·³¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»³ÅÄÍÛæÆÅê¼ê¤¬¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÇº¤ó¤ÀºÝ¤Ë¡Ö¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤«¤é»Ï¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÏÆ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»³ÅÄ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¡£¤³¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ»³ÅÄ¤Ïº£µ¨¡¢1·³¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë49»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡3ÇÔ1¥»¡¼¥Ö17¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.08¤ÈÂç³èÌö¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¿¹ÏÆ¼«¿È¤Ï¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¼¡Âè¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¶µ¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»³ÅÄ¤ÎÅØÎÏ¤Èµ»½Ñ¤¬À¸¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¿¹ÏÆ¤Î1·³Éüµ¢¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÇºÃ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¤É¤óÄì¤ò¸«¤¿¼Ô¤Î¶¯¤ß¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë