¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡¢¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¼êºî¤ê¤ÎÉÊ¤ËºÊ¤â»×¤ï¤ºÎÞ¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡×
¡¡2025Ç¯11·î23Æü¡¢¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤³¤È³á¸¶ÍºÂÀ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤â¶ÃØ³¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¼êºî¤ê¤Î¥¨¥×¥í¥ó
¡¡º£²ó¤Ï¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤È¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤Ë¼êºî¤ê¥¨¥×¥í¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£ºÛË¥¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤Î¤â¤ß¤Á¤ã¤ó¡ù¥º¤¬½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó·è¤á¤«¤é¡£¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤Ï¼¡ÃË¤Î¤³¤¸¤í¤¦¡¢¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤Ï¼¡½÷¤Î¤»¤ó¤ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤ÆÄ¹½÷¤Î¤«¤ó¤Ê¤È»°½÷¤Î¤Ï¤ë¤Ï¥µ¥Ýー¥È¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤È¡Ö¥Ñ¥Ñ¥µ¥ó¥¥åー¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·èÄê¡£¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë°¦¸¤¡¦¤¢¤é¤ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¥¨¥×¥í¥ó¤ò2¿Í¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¡£½ÐÍè±É¤¨¤Ë¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¨¥â¥Ã¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ß¥·¥ó¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òË«¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤»Ò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥â²á¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë