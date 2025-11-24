¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÉðÆâÍ³µª»Ò¤¬ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç£²»ù¤ÎÊì¤Ë¡Ä
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë10»þ¤è¤ê¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤òMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season£²¡Ù¡ÊÁ´14²ó¡Ë¤Î#12¤òÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ê¤É¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£ÈÖÁÈMC¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëMEGUMI¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÇÐÍ¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤äÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¥³¥é¥à¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤âÏÃÂê¤Î·Ý¿Í¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬Ì³¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤ÇÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÌ©Ãå¤«¤é¡È½÷À¤Î¹¬¤»¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£#12¤Ë¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î´Ý¹â°¦¼Â¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£MC¿Ø£³Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¡È½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
#12¤Ç¤Ï¡¢ÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÉðÆâÍ³µª»Ò¤ËÌ©Ãå¡£¸½ºß¡¢¾®³Ø£±Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¤ÎÄ¹½÷¡¢¤½¤·¤Æ£·ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤ÎÉ×¤Î²ÈÂ²£´¿Í¤ÇÆø¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÈÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡É¤È¡ÈÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
40ºÐ¤Ç·ëº§¸å¡¢£´Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÉðÆâ¡£¡ÖºÎÍñ¤Ï20²ó°Ê¾å¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£45ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢44ºÐ¤Î»þ¤Ë¡È¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤È¤ä¤á¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤·¤«¤·¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ËÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÍÜ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù»Ï¤á¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£¸·¤·¤¤¿³ºº¤È¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢È¾Ç¯¸å¤Ä¤¤¤ËÄ¹ÃË¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÉðÆâ¤Ï¡¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹ËÜÅö¤Ë¡£¡È¤¦¤ï¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤«¤¡¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¡Ö»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¼ÂÊì¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿»þ¤â¡¢¡ØËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»º¤ó¤À»Ò¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤³Ð¸ç¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¼êÊü¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÞ¤°¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÉðÆâ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡ÈÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÇº¤ß¡É¤µ¤¨¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÍÜ¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½¡É¤Î³ëÆ£¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âºÇÄãÈ¾Ç¯¤Ï»î¸³ÍÜ°é´ü´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¤¹¤ì¤Ð²ÈÄíºÛÈ½½ê¤«¤éÍÜ»Ò±ïÁÈ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Öµã¤¤¤Æ¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤òÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡£ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤¬¸¶°ø¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¶ì¤ß¡¢ÂÎ½Å¤¬19kg¤«¤é15kg¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»×¤¤µÍ¤á¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¶ìÆñ¤ò²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ³Ø¤ó¤ÀÉðÆâ¤Ï¡Ö±³¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢±£¤·»ö¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤²ñ¤¦¤³¤È¤¬å«¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´û¤Ë¼Â¤Î¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Öº£¤ÏËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¡£¤À¤«¤éº£¸å¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë°é»ù¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿ÉðÆâ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£¥²¥¹¥È¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·£²»ù¤òÂÎ³°¼õÀº¤Ç¼ø¤«¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¡ÖºÎÍñ20²ó¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö»ä¤â²þ¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼Â´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¡£±ÒÆ£¤Ï¡ÖÂÎ³°¼õÀº¤Ç°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¤¤Ë¼õÀºÍñ¤¬¸÷¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¡Èº£¤³¤ÎÉô²°¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÏÃ¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Þ¤¿·ÝÇ½³¦¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ÒÆ£¤Ï¡¢¸µSKE48¤ÎÀÐÅÄ°ÂÆà¤È²óÅú¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾å¤Î»Ò¤ÎºÐ¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤è¤¯Í·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤ËÌ©Ãå¡££±¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¥À¥ó¥×±¿Å¾Îò15Ç¯¡¢¡È¥À¥ó¥×½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¸Åß·Ì¤Íè¤µ¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÊ¿À®¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤É¿¿¤óÃæ¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¡ÖHappie nuts¡×¡ÖS Cawaii!¡×¤Ê¤É¤Î»ïÌÌ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿Íµ¤¼Ô¡£¤·¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Ï¡È¡Ê»£±Æ¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì²á¤®¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»£±Æ¤ÎÄ«¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÌÌÅÝ¤À¤Ê¤Ã¤Æ²¿²ó¤«¥Ð¥Ã¥¯¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¤Î²ñ¼Ò¤Î¼êÅÁ¤¤¤È¤·¤Æ¡È¥À¥ó¥×¤ÎÀ¤³¦¡É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸Åß·¤µ¤ó¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤¿¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤È¡ÖÅ·¿¦¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¸À¤¦¡£º£¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥À¥ó¥×¥«¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Åß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥ó¥×¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä»Å»ö¤ÎÆü¾ï¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¡£ºÆÀ¸¿ô¤Ï500Ëü²óÄ¶¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï49Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤«¤ï¤ì¤Æºî¶ÈÉþ¤äºî¶ÈÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÈ´Å§¡£¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë»þ¤ò·Ð¤Æ¥À¥ó¥×½÷»Ò¤È¤·¤ÆÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¸Åß·¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð»ä¤¬Éã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤²¤¿¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤«¤é¤ÏÂ³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¡È¤¼¤Ã¤Æ¤§¤ä¤á¤Æ¤ä¤ó¤Í¤§¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÍÏÀÜ¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¡£ÉáÃÊ¤Ï¥®¥ã¥ëÁ´³«¤ÎÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î²¼¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥Í¥¤¥ë¤â´°Á´¥ª¥Õ¡£¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»Å»ö¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡Ê¥á¥¤¥¯¤ò¡Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÉ¼ê¤À¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤òÅÇÏª¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÓ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿ÏÂÄ¦¤ê¤Ë¤â¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¡£¡Ö»Å»ö¤ÇÏÓ¤Î½ý¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÏÀÜ¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë²Ð¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤òÎ¥¤¹¤È¥â¥Î¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÏÓ¤¬¾Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½ý¤¬±£¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÊ´¤¹¤±¤µ¤ó¤Ë¡¢¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤»Å»ö¡Ä¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Ö·ò¤ä¤«¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¿Æ¹§¹Ô¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Ê´¤¹¤±¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï´¶Æ°¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î´Ý¹â¤¬¡È¥®¥ã¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤âÈäÏª¡£18ºÐ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥®¥ã¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë´Ý¹â¤Ï¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤éºÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢»öÌ³½êÂ¦¤«¤é±ó²ó¤·¤Ë¡Ö´Ý¹â¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¹õÈ±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¾Ç¤²Ãã¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥®¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö¡È¤¢¡¢·ë¶É¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤â¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¤Þ¤¿VTR¤ò¼õ¤±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¹§¹Ô¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¹äÎÏ¤Ï¡Ö¤â¤¦10Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ë²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¹ðÇò¡£¡ÖÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡ÈÎ¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤È¤·¤Æ²È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤¯ÏÃ¤·¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤â¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
