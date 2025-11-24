¡Ú¥É¥¤¥Ä¡Û ³¤¤¬¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡×¤È¤Ï¡© ¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿
¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡£ÆüËÜ¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤È¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤¬¤¢¤ëÂçÅÔ»Ô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÆâÎ¦¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë¤Ï³¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤È¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£¤³¤ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¸½ÃÏ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÃæ¿´Éô¤òÎ®¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥ÏÀî¡×¤¬¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Î¥á¥Ã¥«¡£Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥È¥é¥à¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¸ø±à¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¤È¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¥Á¥é¥Û¥é¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Àî¤ÎÃæ¤Û¤É¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¤½¤¦¡¢³¤¤Ç¤Ê¤¯Àî¤Ç³Ú¤·¤à¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡×¤Î¥á¥Ã¥«¤«¤ÄÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤³¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
ÀîÉý¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡¢¤½¤·¤ÆÀî¤Ê¤Î¤Ë¹Ó¡¹¤·¤¤ÇÈ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÀî¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢³§¤¬¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤¯¤È¤³¤í¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥ÏÀî¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤¬³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï50Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¤È¤â¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯4·î¿¼Ìë¡¢30Âå¤Î½÷À¤¬¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÓÃæ¤Ë¿åÌÌ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤º¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿åÆñ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥ÏÀî¤Ç¤Î¥ê¥Ð¡¼¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÏÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯7·î1Æü¤Ë°ÂÁ´µ¬À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ð¡¼¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤¬ºÆ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö·ò¹¯¤«¤Ä·Ð¸³¼Ô¤Î¤ß¡×¡Ö1¿Í¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¶Ø»ß¡×¡Ö5»þ¤«¤é22»þ¤Þ¤Ç¡×¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥ê¡¼¥¹¼°¥ê¥·¥å¡¼¥³¡¼¥ÉÃåÍÑµÁÌ³¡×¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯7·îÈ¾¤Ð¤ÎÍ¼Êý¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¥ê¥Ð¡¼¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Àî¤Ë¿»¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¿åÍá¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Î¿Í¡¹¤â¤¤¤¿¡£
(Written by AS)
