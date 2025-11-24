高市総理の台湾有事をめぐる答弁に対し中国政府が反発を続けるなか、中国メディアは「『中国との対話を望む』という日本側の姿勢は偽善だ」とする社説を掲載しました。

【写真を見る】「『中国との対話望む』日本側の姿勢は偽善」 中国共産党系の国際紙が批判 高市総理の答弁撤回改めて求める

中国共産党系の国際紙「環球時報」は24日の社説で、高市総理や日本政府について、「『中国との対話を望む』と主張する一方で、自らの過ちは認めず『中国の反応は過剰だ』と誇張して伝えている」と主張。「国際正義の前ではこのようなやり方は偽善であり無駄である」と日本側の対応を批判しました。

そのうえで、「『台湾問題における立場は変わっていない』と証明したいのであれば、高市早苗氏の誤った発言を速やかに撤回すべきであり、対話で違いを解消するふりをするべきではない」とし、答弁を撤回することが対話の前提条件だとする考えを示しています。

南アフリカで開かれたG20サミットでは高市総理と中国の李強首相との接触は実現しませんでしたが、高市総理は「中国との対話にはオープンだ」と強調しています。