ガーディアンズのラミレスは2017年からのMVP総得点で3位に

“2強”の時代が続く中、無冠の33歳が話題になっている。ガーディアンズのホセ・ラミレス内野手は今季ア・リーグMVP3位でキャリア4度目の最終候補入りを果たした。いまだに受賞はゼロだが、米データ会社「コーディファイ・ベースボール」が驚きのデータを提示した。

ドミニカ共和国出身のラミレスは今季158試合に出場し、打率.283、30本塁打、85打点、44盗塁をマーク。2年連続で30本塁打＆30盗塁を達成した。通算でも285本塁打、287盗塁。身長5フィート8インチ（約172.7センチ）と小柄ながら、走攻守3拍子揃った選手として活躍している。

コーディファイ・ベースボールによると、2017年から2025年のMVP投票でのポイント総得点は1位が大谷翔平投手（ドジャース）の1960点、2位はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の1652点。この2人は直近5年間で計7度獲得しているが、総得点で3位につけたのがラミレスだった。

ラミレスは1515ポイントを獲得。これはムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手（ともにドジャース）、マイク・トラウト外野手（エンゼルス）らを上回る数字だ。これには「I LOVEホセラミ」「ホセ・過小評価・ラミレス」「ホセラミレス3番目とか凄すぎる 何回MVP獲ってるんや……」「気持ちをお察しします、ホセ・ラミレス……」「オオタニとジャッジがいなければ、間違いなくMVPに値するよ」「不運な……」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）