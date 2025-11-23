NPB¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é1¤Ç¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤«¤é1Ç¯¡Ä¿¹°ææÆÂÀÏº¤Î¡È¸½ºßÃÏ¡É¡Ö´°Á´¤Ë´·¤ì¤¿¡×
¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿MLB¥«¥Ã¥×¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡È³®Àû¡É
¡¡¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿¹°ææÆÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬22Æü¡¢¼¢²ì¡¦¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB¥«¥Ã¥×¤Î³«²ñ¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ºò½©¤ÏNPBÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£Âç¿Í¤Ó¤¿18ºÐ¤¬¡¢1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹°æ¤Ï¹â¹»ÄÌ»»45ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤â153¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤ò¸Ø¤ëÆóÅáÎ®¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¾å°Ì»ØÌ¾¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¹âÂ´¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈNPBÆþ¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï1A¤è¤ê²¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£7·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï43»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.258¡¢3ËÜÎÝÂÇ24ÂÇÅÀ¡¢OPS.783¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½ÕÀè¤ËÉª¤òÄË¤á¤¿¤¿¤áÌî¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°éÀ®¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿½©µ¨¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¡£1½µ´Ö¤´¤È¤Ë1¡Á2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ÏÌî¼ê¤â¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·×8»î¹ç¤ËÅê¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹°æ¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ÏËþÂ¤¤¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆËþÂ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¡Ê7·î¤Þ¤Ç¤Î¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î²ù¤¤¤Ï°ì¤Ä»Ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â3³äÂÇ¤Ä¤È¤«¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤¿¤é¤Ê¤È¡×¡£Åêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ý¤Ö¤ê¡¢¤Þ¤À18ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Î¿¹°æ¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®Ä´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤ì¤À¤±Èè¤ì¤ò¤È¤ì¤ë¤«¡£¤½¤³¤ÏÌîµå°Ê³°¤Î¤³¤È¤òÁ´Éô¤½¤®Íî¤È¤¹¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÐº¹ÃÍ71¤Î¿Ê³Ø¹»¡¢¶ÍÊþ¹â½Ð¿È¤Î¿¹°æ¤Ï¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤â¤ß¤ë¤ß¤ë¾å¾º¡£Êì¡¦½ã»Ò¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¡ÊÀ¸³è¤Ë¤Ï¡Ë´°Á´¤Ë´·¤ì¤¿¤È¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìîµå°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¡Ê²ÝÂê¤Ï¡Ë·ë²Ì¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇÀÊ¤ÎÊý¤Ï¤â¤¦¾¯¤··ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÆóÅáÎ®¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Ãå¼Â¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ê¾åÌîÌÀÞ« / Akihiro Ueno¡Ë