語学アプリ「Duolingo」が「コンビニ」をオープン？！日本初ポップアップストア「DUOMART」で限定グッズ多数登場
Duolingo, Inc.は、日本初となる期間限定ポップアップストア「DUOMART」を、2025年12月18日（木）〜2025年12月30日（火）まで、東京・渋谷にて開催する。
■出店の背景
Duolingoは「いつでも、どこでも、楽しく学べる」体験を提供してきた。今回の「DUOMART（デュオマート）」は、そのコンセプトを“24時間365日開いているコンビニ”という日本の象徴的カルチャーに重ね合わせたポップアップストア。
「いつでも学べるアプリ」と「いつでも立ち寄れるコンビニ」という共通点を掛け合わせ、Duolingoが“いつでもあなたのそばにいる存在”であることを表現している。
クリスマス商戦の盛り上がりとともに、例年アクティブ率が下がりやすい年末に向けて、日常にそっと寄り添うグッズを多数展開し、「レッスンを思い出して続けたくなる」きっかけを提供する。
アプリのキャラクターとして長年愛されてきた緑のフクロウ、”デュオ”は、近年では一風変わったSNSでのユーモラスな発信や、2025年8月に開催した「デュオどすこい相撲大会」など、ユニークな取り組みを通じてキャラクターとしての存在感を強めている。今回の「DUOMART」は、そうしたデュオやリリー、オスカーといった仲間たちの“リアルな魅力”を、より広く届ける場となる。
アプリの枠を越え、限定グッズやフォトスポットなど、Duolingoの世界観をリアルの場で体験できる機会となる。販売グッズ一覧は12月初旬に発表予定。
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がある。
＜DUOMART 開催概要＞
【期間】2025年12月18日（木）〜2025年12月30日（火）10時〜20時
※入場時に整理券をお配りすることがございます。詳細は公式SNSアカウントを確認のこと。
【場所】12月1日（月）〜4日（木）の間、渋谷の街中に掲出される電柱広告に開催場所のヒントが登場！正式な会場発表は12月5日（金）を予定している。
■Duolingo 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛！バーガーキング「スパイシー」
・傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
・ミシュラン三つ星店の「日本料理 かんだ」監修！モスバーガー 「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会
・日本一のおんせん県おおいた 味力も満載 おおいた自慢の郷土料理 試食会
・ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！見て、食べて、出逢う。広島の冬ごちそう時間「年の瀬うまいもの祭り」
■出店の背景
Duolingoは「いつでも、どこでも、楽しく学べる」体験を提供してきた。今回の「DUOMART（デュオマート）」は、そのコンセプトを“24時間365日開いているコンビニ”という日本の象徴的カルチャーに重ね合わせたポップアップストア。
クリスマス商戦の盛り上がりとともに、例年アクティブ率が下がりやすい年末に向けて、日常にそっと寄り添うグッズを多数展開し、「レッスンを思い出して続けたくなる」きっかけを提供する。
アプリのキャラクターとして長年愛されてきた緑のフクロウ、”デュオ”は、近年では一風変わったSNSでのユーモラスな発信や、2025年8月に開催した「デュオどすこい相撲大会」など、ユニークな取り組みを通じてキャラクターとしての存在感を強めている。今回の「DUOMART」は、そうしたデュオやリリー、オスカーといった仲間たちの“リアルな魅力”を、より広く届ける場となる。
アプリの枠を越え、限定グッズやフォトスポットなど、Duolingoの世界観をリアルの場で体験できる機会となる。販売グッズ一覧は12月初旬に発表予定。
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がある。
＜DUOMART 開催概要＞
【期間】2025年12月18日（木）〜2025年12月30日（火）10時〜20時
※入場時に整理券をお配りすることがございます。詳細は公式SNSアカウントを確認のこと。
【場所】12月1日（月）〜4日（木）の間、渋谷の街中に掲出される電柱広告に開催場所のヒントが登場！正式な会場発表は12月5日（金）を予定している。
■Duolingo 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛！バーガーキング「スパイシー」
・傷・汚れに強い！布張りオフィスチェア
・ミシュラン三つ星店の「日本料理 かんだ」監修！モスバーガー 「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会
・日本一のおんせん県おおいた 味力も満載 おおいた自慢の郷土料理 試食会
・ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！見て、食べて、出逢う。広島の冬ごちそう時間「年の瀬うまいもの祭り」