Á´¹ñ£³°Ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡¡¥ì¥ó¥³¥ó¼ý³Ï¡õ¥°¥ë¥á¡ÚÆÁÅç¡Û
Á´¹ñ£³°Ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ë¡¢ÆÁÅç¤Î¥ì¥ó¥³¥ó¡£
¤³¤ì¤«¤é¼ý³Ï¤ÎºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¼ý³Ïºî¶È¤È¡¢¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¢¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¾¾ÌÐÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¥ì¥ó¥³¥óÈª¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¹¤µ¤Ç¥ì¥ó¥³¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¾¾ÌÐÄ®¡¢ËÌÅÄÏÂµ×¤µ¤ó¤ÎÈª¤Ç¤â¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÎ¾Ã¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£ÊÂ¤Ù¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÁÅç¸©»º¤Î¥ì¥ó¥³¥ó¤Ç¤¹¡×
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤µ¤Î¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤¬ÅÚ¤ÎÃæ¤Ë¿¢¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê¥ì¥ó¥³¥óÇÀ²È¡¦ËÌÅÄÏÂµ×¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÁáÂ®¡¢»ä¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¥ì¥ó¥³¥ó¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½û¤È·§¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë¼êºî¶È¤Ç°ìËÜ°ìËÜ¼ý³Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥³¥ó¤Î²ê¤òÌÜ°õ¤ËÆ»¶ñ¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢Å¥¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÇ´ÅÚ¼Á¡¢¿åÊ¬¤¬Âô»³¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·¡¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ë¹½½Å¤¤¡¢¤³¤ÎÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¤À¤¤¤ÖÂ¹ø¤Ë¤¤Þ¤¹¡×
¥ì¥ó¥³¥ó¤ò·¡¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡©
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤¢¡Ä¡ª¤¢¤ì¡©ÀÞ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤¢¤ì¡ª¤³¤ì¤ÏÀÞ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿²»¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×
¡Ê¥ì¥ó¥³¥óÇÀ²È¡¦ËÌÅÄÏÂµ×¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀÞ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤¢～¡¢¤¤¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ê¥ì¥ó¥³¥óÇÀ²È¡¦ËÌÅÄÏÂµ×¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤ÏÀÞ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¡ª·§¼ê¤ÇÅ¥¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥Ý¥¥Ã¡ª¡×
¡Ö¤¢¡¢¤¢¡¢¤Þ¤¿ÀÞ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö°ìÀáºÎ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢ºÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï15¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÇÀ²È¤µ¤ó¤¬ºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬1m50cm¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤È¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤ºî¶È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ÎÆÁÅç¤Î¥ì¥ó¥³¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê¥ì¥ó¥³¥óÇÀ²È¡¦ËÌÅÄÏÂµ×¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¤·¤¿´¶¤¸¤Ç´ÅÌ£¤¬¶¯¤¤¡¢¤½¤ì¤¬ÆÁÅç¤Î¥ì¥ó¥³¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´èÄ¥¤ì¤ë¡×
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¤ò·¡¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
ÌÄÌç»Ô¤Î¥¢¥ª¥¢¥ò ¥Ê¥ë¥È ¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÅç¤Î¥ì¥ó¥³¥ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢11·î¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖÆÁÅç¤ì¤ó¤³¤ó¥Õ¥§¥¢¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÇÈ¶¿ÅÚÎÁÍý¡ØºÌ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢10¼ïÎà¤Î¥ì¥ó¥³¥óÎÁÍý¤ò¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥³¥óÈÓ¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¥°¥é¥¿¥ó¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤ÎÅ·¤×¤é¤È¥ì¥ó¥³¥ó¿Ô¤¯¤·¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤ÈÂä¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤«¤é¡£
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¤¬¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¡¢Âä¤Î¤ª½Ð¤·¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¤¸¤å¤ïー¤Ã¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¤¬Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÌÄÌç¶â»þ¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ë¥ì¥ó¥³¥ó¥Á¥Ã¥×¥¹¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹
¡ÊµÜ²¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¥Á¥Ã¥×¥¹¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ñ¤ê¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥ó¥³¥ó¤È¡¢ÌÄÌç¶â»þ¤Î´Å¤¤¥¢¥¤¥¹¤¬ÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ÎÆÁÅç¤ì¤ó¤³¤ó¥Õ¥§¥¢¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ì¥ó¥³¥óÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
¡Ö¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ê¥¢¥ª¥¢¥ò ¥Ê¥ë¥È ¥ê¥¾ー¥È¡¦¾®ßÀÎÉÉ× ÎÁÍýÄ¹¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¤Ï¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È¤Û¤¯¤Û¤¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡Ö¤½¤ì¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ÇÁª¤ó¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¿§¤¬Çò¤¯¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È¥Û¥¯¥Û¥¯´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÁÅç¤Î¥ì¥ó¥³¥ó¡£
µÈÌîÀî¤ÎË¤«¤Ê¿å¤È¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿Ç´ÅÚ¼Á¤ÎÅÚ¾í¤¬À¸¤ó¤ÀÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
11·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥ì¥ó¥³¥ó¼ý³ÏÂÎ¸³¥×¥é¥ó¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£