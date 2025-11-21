女性に性的暴行を加えた疑いで昨年10月に警視庁に書類送検されたジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告（43）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。22日から3日間、群馬県太田市でのバウムクーヘン販売の告知を行った。

「モルガンさんでの販売ありがとうございました！ 16時からオープンして、すぐ満席になる激ウマのお店です！ 皆さんも是非！ 明日からはコチラで3日間販売しますので是非！」と告知。自身をあしらった告知イラストには「太田参上 本人来店！」とあった。

斉藤被告は昨年9月20日に体調不良などを理由に本人の申し出から当面の間の活動休止を発表。その後、同年7月に東京・新宿区内に駐車していたテレビ番組で使用したロケバス内で20代女性に性的暴行を加えていたことなどが明るみとなり、当時所属していた吉本興業はマネジメント契約解除を発表。ジャングルポケットは太田博久、おたけの2人体制となった。テレビ東京系「ウイニング競馬」や日テレ系「ZIP！」など全レギュラー番組を降板していた。同9月26日、東京地検から不同意性交と不同意わいせつ等の罪で東京地裁に在宅起訴されたことが分かった。

斉藤被告は今年4月末から群馬県高崎市でバウムクーヘン店をオープン。数百人の列ができる盛況の時もあった。