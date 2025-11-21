木村拓哉が自身のYouTubeで「【木村さ～～ん！】木村拓哉ビックカメラで予約した「iPhone 17 Pro」に機種変更する」を更新。長年愛用しているiPhone13から最新のiPhone17シリーズへ実に4年ぶりとなる機種変更を行い、その様子に密着した。

現在はiPhone13を使っているという意外にも物持ちが良い木村。今回の機種変に際して、店員がまずカメラのスペックを説明した。木村が日頃からスマホで撮影した写真をInstagramにあげていることに店員が触れると、木村は少し恥ずかしそうに笑いながら頷く。そして、画質を落とさず8倍まで拡大できる機能を実際に試すと、「こんな寄れるの？ 凄くない？」と驚きの表情を見せ、あまりの性能の高さに思わず「こわっ！」と声を漏らした。

次は本体のカラー選びへ。全部で3色あり、予約したのは画面でパッと見て決めたというディープブルーとのことだが、新色のコズミックオレンジを実際に見ると、「え？色、何色がいいの？」と本気で悩み出す。「ええ、でもオレンジってちょっとなんか、あれじゃない？」と口を尖らせながら考える木村に、店員が「結構デニムとかお好きですけど、色味合わせたりされないんですか？」と助け舟を出すが、「デニムが好きですけど……、デニムが好きだからと言ってディープブルー、どうかな？」とさらに疑問が湧いた。

スタンダードなシルバーに対しては「どこにでも対応できる感じがしない？」と頭の中で様々なシミュレーションをする木村。店員から、前の機種から4年以上使っていたことに対して物持ちが良いと言われると、「そうじゃない、欲が無い」とかっこよく言い放ち、最終的にはシルバーの背面がガラス製の白色になっていることを知って「あっ、じゃあブルー」と決断した。

次にカメラ機能の説明へ。撮影する状況によってはカメラが自動的に補正をかけてくれることを聞いて、「こいつのいい感じを勝手にやっちゃうってこと？ え～気合うかなぁ」とスマホを擬人化するように疑いだす。また、ケーブルがUSB Type-Cに替わったことに対しても、腕を組み「なんか人が替わったみたいな感じになってんじゃん」とどこかがっかりした趣で不満を漏らした。最新のAirPods Pro 3を試す場面では、ノイズキャンセリングの性能の良さに驚愕。あまりにも良いリアクションにスタッフが笑う一幕もあった。

最後に手続きへ。免許証でIDを確認して、対面で担当の店員に言われるがままにセッティング作業をしていく。データの移行に1～2時間かかるということで、その間に次回の動画で家電を見にいくことになった。

今回の動画では、店員の説明に対して木村が素直に「ん？どういうこと？」と疑問を投げかけていく姿や、詳しくは分からないけれど流れで何となく理解していくリアルな様子が見どころとなった。また、色選びで真剣に悩む人間味あふれる姿も注目ポイントで、コメント欄では、「木村さんが機種変する時の不安が私たちと一緒で安心したし親近感湧いた」「キムタクも機種変の時は普通の人と同じように、悩んで、テンション上がってるのが嬉しい」などの声があがっている。そして、機種変更するだけでもオーラが漂う木村の姿に「なんで機種変するだけなのにこんなカッコいいんだよ」「機種変する人の中で1番かっこいい」などのコメントも多数寄せられた。

（文=本 手）