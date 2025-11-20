小原正子、10歳長男が歯科矯正生活スタート！
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が20日までにオフィシャルブログを更新。長男・誠希千くんが“矯正生活”をスタートさせたことを伝え、ファンから励ましの声が寄せられている。
10月28日に更新したブログにて小原は「長男・誠希千の歯並びは前から気になっていまして、、、」と切り出し、これまでも歯科に何度か相談してきたと説明。次男・誠八くんの「下前歯グラグラ事件（笑）」をきっかけに長男と長女の歯科健診を受けることになったといい、なにより長男本人が「きれいに並ぶならやってみたいな」と前向きな気持ちを口にしたことで歯列矯正を始める決断に至ったことを報告していた。
そして18日、『今日から！』と題してブログを更新すると「誠希千くん 矯正生活 開始です！！！」と改めて報告。歯科医院の診察台に座り、やや緊張したような、ふくれっ面のような可愛らしい表情をした長男の姿を公開した。
この投稿にファンから「矯正は、痛いから頑張って欲しいよね」、「直ぐに慣れるらしいから、何でもパーフェクトの誠希千くんなら、絶対に大丈夫」、「誠希千君頑張って」などの声が寄せられている。
