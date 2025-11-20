栄養満点で、子どもにもすすんで食べてほしい、魚料理。でも、魚の味やにおいが苦手というお子さんも多いですよね。今回は、そんな魚嫌いのお子さんでも食べやすい、「甘辛味」の照り焼きレシピをご紹介。冷めてもおいしいから、お弁当にもぴったりです。共働き料理家のぐっち夫婦に教えてもらいました。

子ども人気間違いなし！「甘辛ダレ」でご飯が進む

今回は、フライパンで簡単につくれる「サバの甘辛照り焼き」をご紹介します。香ばしく焼いたサバに、しょうゆとみりんの甘辛ダレがしっかり絡んでご飯がすすむ一品。忙しい日でも手早くつくれますよ。

【写真】甘辛ダレをサバにからめる

子どもも食べやすい味つけで、冷めてもおいしく仕上がるので、お弁当にもぴったりです。

●ご飯がすすむ！サバの甘辛照り焼き

【材料（2人分）】

サバ（切り身） 2切れ

しょうゆ 大さじ1と1／2

みりん 大さじ1と1／2

砂糖 大さじ1

酒 大さじ1

片栗粉 適量

サラダ油 小さじ1



【つくり方】

（1） サバは骨を除き、食べやすい大きさに切る。酒大さじ1、塩少々（各分量外）を振って5分ほど置いておく。キッチンペーパーで水気をとり、片栗粉をまぶす。

（2） フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、サバを皮目から入れて焼く。焼き色がついたら裏返し、両面をこんがり焼く。

（3） 余分な油を軽くふきとり、酒、みりん、しょうゆ、砂糖を加える。煮立たせながらタレを絡め、とろみが出たら火を止める。

（4） 器に盛り、タレをかける。お好みでゴマをふっても。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう