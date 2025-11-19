²áÇ®ÊóÆ»¤Ç°ìÊÑ¤·¤¿¹â¹»À¸³è¡ÖÁû¤®¤¹¤®¡×¡¡µ¤·Ú¤Ë³°¤òÊâ¤±¤º¡ÄÊá¤Þ¤ë¤ÈÉôÄ¹¤Ï·ãÅÜ
Áá¼Â¼ç¾¡¦¸åÆ£µ®»Ê»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â¶Ã¤¯¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£2006Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¥¨¡¼¥¹ºØÆ£Í¤¼ù¤òÍÊ¤¹¤ëÁá¼Â¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¹äÏÓ¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤òÍÊ¤¹¤ë¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡ÊÆîËÌ³¤Æ»¡Ë¤òÇË¤ê½éÍ¥¾¡¡£±äÄ¹15²ó°ú¤Ê¬¤±¤ò·Ð¤ÆºÆ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡Àï¤Î·ãÆ®¤Ï¡¢¹â¹»Ìîµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ç®Åê¤òÂ³¤±¡¢ÀÄ¤¤¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡È¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ºØÆ£¡£Áá¼Â¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦Í··â¡×¤òÌ³¤á¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¸åÆ£µ®»Ê»á¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯7·î¡¢Áá¼Â¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦²¦Äç¼£´ÆÆÄ¡Ê¸½µåÃÄ²ñÄ¹¡Ë¤¬°ß¤¬¤ó¤Î¤¿¤á·Ä±þÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¼ê½Ñ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ï¡Ö²¦ÀèÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤Å¤±¤è¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£²¦´ÆÆÄ¤«¤é¼ê»æ¤âÆÏ¤¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ø²¦¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢Äáºê¹©¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤È¤Î1²óÀï¤Ë13-1¤È¹¥È¯¿Ê¡£Â³¤¯Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¤È¤Î2²óÀï¤Ï¡¢1³ØÇ¯²¼¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦ÃæÅÄæÆ¤È¤ÎÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö´ØÅì¤Î±¦Åê¼ê¤Ê¤éºØÆ£¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¦ÀèÇÚ¤ÎÊì¹»¡¦Áá¼Â¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤¤Åê¼ê¤Ç¡¢¤·¤«¤â´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÅÄ¤È¤ÎÂÐ·è¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ºØÆ£¤ÏÃæÅÄ¤ò4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ3»°¿¶¤ËÉõ¤¸¡¢11-2¤Ç²÷¾¡¡£¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÇÎÏÅê¤¹¤ë»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç´À¤ò¿¡¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÁá¼Â¡×¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¡ÖºØÆ£¡×¡Ö¥Ï¥ó¥«¥Á²¦»Ò¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤â¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌî¼ê¤«¤é¸«¤¿¤éÁû¤®²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤ËÊóÆ»¿Ø¤¬Íè²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ê¡°æ¾¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤È¤Î3²óÀï¤Ï7-1¡¢ÆüÂç»³·Á¡Ê»³·Á¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï8²ó¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ5-2¡¢¼¯»ùÅç¹©¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¤Ï5-0¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ï²áÇ®¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
ºØÆ£Í¤¼ù¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸åÆ£»á¤éºØÆ£°Ê³°¤Ë¤âÌîµå°Ê³°¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¸åÆ£»á¤ò´Þ¤àÂ¾¤Î¥Ê¥¤¥ó¤âÉáÃÊ¤ÎÎý½¬Ãæ¤«¤é¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¼è¤ê¾å¤²Êý¤ò¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¡¢ºØÆ£¤ÈÆ±¤¸¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¹Ã»Ò±à´ü´ÖÃæ¡¢¤¢¤ë»¨»ï¤Ë¡ØÁá¼Â¤ÎÁª¼ê¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëÏÓ»þ·×¤Ï¹âµé¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤È¤Ï°ã¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÌîµå¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£½É¼Ë¤«¤é³°½Ð¤·¤ÆÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º´¡¹ÌÚ¿µ°ìÌîµåÉôÄ¹¡Ê¸½¹»Ä¹¡Ë¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¤·Ú¤Ë³°¤ò½ÐÊâ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤È¤Î±äÄ¹15²ó°ú¤Ê¬¤±¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ»î¹ç¤òÀ©¤·¤ÆÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ÏÂç²ñ¸å¤âÂ³¤¤¤¿¡£ÅÐ²¼¹»¤ÎºÝ¤Ë¼èºà¤·¤è¤¦¤È¹»ÌçÁ°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤¬Ï¢Æü»¦Åþ¡£¡ÖÂç²ñ¸å¤ÎÊý¤¬¡ØËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ÛÍÍ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌö¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£¤ò¡¢¸åÆ£»á¤Ï¡Ö¹Í¤¨Êý¡¢¼«Ê¬¤Î¼´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÄÌ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç´îÅÜ°¥³Ú¤Î¡ÖÅÜ¡×¤òÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤¹Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö2Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ÊºØÆ£¡¢Âç¿Í¤ÎºØÆ£¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤ËÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸åÆ£»á¤Ï¸½ºß¡¢³°»ñ·Ï¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤¢¤Î²Æ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Âç²ñÁ°¤ÈÂç²ñ¸å¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤¿Æü¾ï¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£19Ç¯Á°¤Î²Æ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°Û¼Á¤ÎÁûÆ°¡£ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ã»Ò±à¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï½Ð¸½¤¹¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÎã¤ò¸«¤Ê¤¤Ç®¶¸¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë