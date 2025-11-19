ド軍OBが称賛した大谷の多才ぶり「スーパースター」

米スポーツ局「ESPN LA」は14日（日本時間15日）、ドジャースに馴染みのある米識者をゲストに招いて行ったトーク番組を公開した。番組中に司会者から「日々並外れた進化を遂げるショウヘイ・オオタニをどう表現しますか？」と質問が投げかけられると、大谷翔平投手が秘めた魅力について議論が交わされた。

ドジャースのエースとして、1988年のワールドシリーズでMVPに輝いたオーレル・ハーシュハイザー氏は「人類最高のアスリートだと思います」と絶賛。「（投打）共に緻密な準備をして、同じシーズンでエリートなレベルで成し遂げてしまうのです。彼のやっていることはクレイジーです。体格に恵まれていますが、（それに加えて）素晴らしい練習態度と頭脳の持ち主です。非常に若い頃から目標設定をしていましたね。こうなりたいから、いつまでこれをするって感じです。（その目標に対して）自制心を持って取り組んできたんです」と称えた。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」実況を務めるスティーブ・ネルソン氏も「そこが（他の選手とは）違うところです」とハーシュハイザー氏の言葉に頷いた。続けて「感情とマインドを冷静に保つことができます。彼のペースで毎試合集中して臨むことができています。間違いなく、そこが（他の選手とは）違うところです」と強調した。

ハーシュハイザー氏は大谷のプレー以外の面での振る舞いも称えた。「（大谷の凄さは）アスリートとして物事を分けて考えられるだけではありません。マナーがあるのです。（チームメートと）関係を築く為に、言語を習得したりもします。結婚し、お子さんが誕生しました。でも、（試合では）スーパースターです。（デコピンが）始球式をできるように、愛犬の訓練もします。彼は何だってやるのです」と、大谷の多才ぶりを熱弁した。

「異競技含めて、私たちは最高の活躍をする選手に対して称賛したりしますが、私生活はめちゃくちゃだったりします。でも彼の場合、（野球以外の）全ても（完璧に）やってしまうのです」と、ドジャースのレジェンドは、私生活を含め野球に全てを捧げる大谷の姿に感服していた。（Full-Count編集部）