ココスジャパン（東京都港区）が展開するファミリーレストラン「ココス」が「冬の福袋2026」の予約販売を11月18日から店頭でスタートしました。

【画像】本当に「包み焼きハンバーグ」柄だ！ 福袋の“中身”もチェック！

同商品は、ココスの紅茶を楽しめる「茶こし付きマグカップ」「ティースプーン」「ストロベリーハニーティー（30グラム）」のほか、「包み焼きハンバーグ柄ニットバッグ」「マスキングテープ」「ゼムクリップ」「ココス 冬の福袋お食事券4000円分相当」（500円券×8枚）といったオリジナルグッズがセットになった福袋です。価格は4840円（以下、税込み）。

お食事券は、イートインの場合は8枚合計で4400円分、テイクアウトの場合は4320円相当です。12月26日から2026年6月30日まで使用可能。一度の会計で複数枚使用することができます。

予約は1人3個まで。数量限定のため、なくなり次第、予約は終了。

SNSでは、「控えめに言ってめちゃくちゃお得じゃないですか？」「4千円分の券入ってるからほぼ無料みたいなもん」「グッズが全部かわいい」「数年ぶりに福袋買いたくなった」「買いに行きます」「マジでこれは買いたい！！」「包み焼きハンバーグ柄バッグはさすがに欲しすぎる」といった感想が多く寄せられていました。