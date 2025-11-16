人気漫画キャラクターで伝える日本の観光マナー　観光都市・京都を過ごしやすい街へ

京都には年中、多くの観光客が訪れます。近年は、インバウンド（訪日外国人客）が急増。外国人観光客数は過去最高に達しています。そこで、京都市と公益社団法人京都市観光協会は、講談社の漫画キャラクターとコラボして観光マナーを紹介する壁面ラッピング「ニッポン文化を、マンガでマナーぼう！ “MANGA MANNERS”」を実施。海外でも人気の15作品の漫画キャラクターたちが、17の観光マナーを紹介します。2025年11月2日から一部で既に始まり、順次、 地下鉄京都駅・四条駅構内の計7か所で掲出されます。

観光客で賑わう京都、マナー問題の指摘も

近年観光客が増加し続けている京都府では、人気の観光エリアをはじめ、どこも外国人観光客でいっぱい。2024年の観光客数は5606万人、そのうち外国人観光客数は過去最高の1088万人を達成。2025年に入ってからも客足はとどまることなく、上半期の外国人宿泊客数は、東京都・大阪府に次ぎ第3位を記録しました。しかし、住民からは、公共交通機関や道路・店先などでの「マナー問題」への指摘も。日本での観光マナーを楽しく知ってもらうために、京都市の地下鉄京都駅・四条駅では、講談社の漫画キャラクターとコラボした壁面ラッピング「ニッポン文化を、マンガでマナーぼう！ “MANGA MANNERS”」を掲出します！

2024年10月に成田空港の入国審査場で掲出したことをきっかけに、大阪・関西万博開催に伴い、東海道新幹線駅（東京、品川、名古屋、京都、新大阪）でも第2弾が実施され、好評だった同企画。今回は第3弾として、海外でも有名な15作品の漫画キャラクターたちが、観光都市京都の抱える課題を含めた17のマナーを発信。観光客にとっても住民にとっても過ごしやすい京都を目指す取り組みです。

地下鉄京都駅 コトチカ広場壁面ラッピング イメージ 画像提供／講談社

掲出場所（計7カ所）・期間

地下鉄京都駅

コトチカ広場壁面

2025年11月2日〜約2か月間を予定

コトチカビジョン京都

2025年11月17日〜12月14日

J・ADビジョンWEST 京都駅地下鉄連絡口

2025年11月24日〜11月30日

京都駅ホームビジョン56

2025年11月24日〜11月30日

地下鉄四条駅

みやこビジョン四条

2025年11月17日〜12月14日

コトチカビジョン四条

2025年11月24日〜11月30日

よんからクロス

2025年11月17日〜12月14日

『AKIRA』『進撃の巨人』など15作品の掲出内容

AKIRA

日本では、車両は左側通行です（In Japan, vehicles drive on the left-hand side of the road）

炎炎ノ消防隊（Fire Force）

麺を食べるときは、音を立ててOKです（It’s polite to slurp your noodles）

カードキャプターさくら（Cardcaptor Sakura）

感謝のお辞儀は45度が目安です（A bow at a 45 degrees angle is customary to show gratitude）

寄生獣（Parasyte）

電車やバスを利用する際は整列乗車を行いましょう（When using trains or buses, wait in line until your turn to board）

攻殻機動隊（The Ghost in the Shell）

日本では飲酒は20歳からです（In Japan, the legal drinking age is 20）

スキップとローファー（Skip and Loafer）

土足厳禁の屋内では靴を脱ぎましょう（Be sure to remove shoes before entering certain places）

ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ（Chiikawa Something small and cute）

お酒を飲む前はみんなで「カンパイ！」と言いましょう（Raise your glass and say “KANPAI！” when drinking together）

東京卍リベンジャーズ（Tokyo Revengers）

入浴施設では、体の汚れを流してから湯船に浸かりましょう（At public baths, rinse your body before bathing）

ゴミのポイ捨ては禁止です（Littering is prohibited）

美少女戦士セーラームーン（Pretty Guardian Sailor Moon）

着物や浴衣などの和装は、“右前”で着ましょう（Wear kimono & yukata correctly by crossing the left side over the right）

薫る花は凛と咲く （The Fragrant Flower Blooms with Dignity）

お買い物には、マイバッグを持参しましょう（Please bring your own bag when shopping）

進撃の巨人 （Attack on Titan）

道路や店先で横に広がるのはやめましょう（Do not block sidewalks or store entrances）

ゴミのポイ捨ては禁止です（Littering is prohibited）

ちはやふる （Chihayafuru）

神社のお参りの際は二礼二拍手一礼しましょう（When visiting a shrine, please bow twice, clap twice in the beginning, and bow once at the end）

七つの大罪（The Seven Deadly Sins）

立ち止まって、通路を塞ぐのはやめましょう（Please do not stop and block the aisle）

FAIRY TAIL

観光地では周囲に配慮し、静かに過ごしましょう（Be mindful and enjoy the tourist spots quietly）

メダリスト（Medalist）

撮影は通行の妨げにならないように配慮しましょう（No photography that blocks the path）

掲出画像イメージ 画像提供／講談社

問い合わせ：公益社団法人京都市観光協会企画推進課（紙谷・櫻井）

電話：075-213-0071

メール：promotion@kyokanko.or.jp

