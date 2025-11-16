長イモのみずみずしくシャキシャキとした食感を楽しめるオムレツをご紹介します。食材の魅力を引き出す和食屋シェフ笠原将弘さんに、こだわりのレシピを教えてもらいました。夕食のおかずにはもちろん、簡単でヘルシーなので、お弁当や朝食にもぴったりな一品です。

ふわふわの卵とシャキシャキの長イモの食感が絶妙！

卵の中からシャキッと顔を出す長イモがアクセント。【調理時間：15分】

●長イモのスパニッシュオムレツ

【材料（4人分）】

長イモ 200g

万能ネギ 3本

卵 3個

A［マヨネーズ大さじ2 薄口しょうゆ、みりん、砂糖各小さじ1］

サラダ油 大さじ1

トマトケチャップ 適量



【つくり方】

（1） 長イモは皮をむいて1cm角に切る。万能ネギは小口切りにする。

（2） ボウルに卵を割り入れ、Aを加えてよく混ぜ合わせる。（1）を加えて混ぜる。

（3） 直径18cmのフライパンにサラダ油を中火で熱し、油をよくなじませる。（2）を流し入れ、優しく混ぜて半熟状にする。焼き目がついたら上下を返し、反対側も同様に焼いて火をとおす。器に盛り、ケチャップをかける。

［1人分170kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです