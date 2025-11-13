2022年５月11日に亡くなった「ダチョウ倶楽部」の上島竜兵さん（享年61）の妻で、ものまねタレントの広川ひかるが11日、オフィシャルブログを更新。上島さんの月命日に撮影したデジタル時計に並ぶ『11月11日11時11分11秒』の“ゾロ目写真”を公開し、“これだけ並ぶとうれしいな”と喜びを綴った。



この日、広川は「111111」と題してブログを更新すると“こんにちは！ヤー”といつもの挨拶で切り出し、“11月11日11時11分11秒 これだけ並ぶとうれしいな”と喜び。“11時10分に時計を見たので瞬間を撮ってみました”と記し、撮影した写真を添えた。続けて“今日は、11日だから竜ちゃんの月命日で” とも述べ、上島さんへの思いをにじませブログを締めくくった。

外部サイト