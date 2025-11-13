渡辺美奈代、全身ブラックの“大人上品コーデ”を公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が10日、オフィシャルブログを更新。全身ブラックでまとめたシックなコーディネートを披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「お出掛け」と題してブログを更新。黒のハートの絵文字を添えながら“オールブラック”と短く綴り、スタイリッシュな“ブラックコーデ”の全身ショットを公開した。
ダブルボタンのテーラードジャケットにワイドパンツを合わせ、足元には黒のヒールパンプス。さらに、チェーン付きのキルティングバッグをアクセントにした大人の上品スタイルで、シンプルながらもシルエットの美しさが際立つ着こなしでエレガントな雰囲気を漂わせている。
この投稿にファンから「とっても素敵」、「最高に素敵」、「とってもお似合い」、「大人の女の魅力溢れすぎてない！？」、「スタイル抜群！！」、「めちゃくちゃかっこよくて美しい」などの声が相次いでいる。
