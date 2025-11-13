¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¡È·ãÊÑ¡É¡Äµð¿Í°ïºà¤Îµå³¦No.1¿ôÃÍ¡Ö11.9¡×¡¡Â¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤â·ã¾Þ¡Ö°µÅÝÅª¡×
¡¡Àô¸ý¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¡£³«Ëë¤ò2·³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4·î¤Î¾º³Ê°Ê¹ß¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¡£133»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.301¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼éÈ÷¤Ç¤â°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£11¼ººö¤³¤½Í··âºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¥¤¥Ë¥ó¥°1148²ó¤â12µåÃÄºÇÂ¿¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¼¨¤¹¡ÖRngR¡×9.4¤â12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¡¢¼éÈ÷¤ÇÊ¿¶ÑÅª¤ÊÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤¿»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¼ºÅÀ¤òÁý¸º¤µ¤»¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¡ÖUZR¡×¤â11.9¤ÇÃÇ¥È¥Ä¡£12µåÃÄ2°Ì¤ÎÃæÆü¡¦»³ËÜÂÙ´²ÆâÌî¼ê¡Ê8.9¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡ÈÀÖÇ¦¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ºòµ¨¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÌðÌî²íºÈÆâÌî¼ê¤ò¤â¾å²ó¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¼éÈ÷¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÇï¼ê³åºÓ¤À¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¼éÈ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Öº£Ç¯¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤«¤Ê¤ê²ÁÃÍ¤¢¤ë¼õ¾Þ¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö1Ç¯´Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¿¡×¡ÖÀô¸ý¤¬°µÅÝÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤éÂÅÅö¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏUZR0.9¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥×¥é¥¹11¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£27ºÐ¤ÎÍèµ¨¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡¡¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA¡Ë
¡¡2011Ç¯ÀßÎ©¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¡£½ñÀÒ¡Ø¥×¥íÌîµå¤òÅý·×³Ø¤ÈµÒ´ÑÊ¬ÀÏ¤Ç¹Í¤¨¤ë ¥Ç¥ë¥¿¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ý¡¼¥È1¡Á3¡Ù¡Ê¿åÍË¼Ò´©¡Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó1¡¦2¡Ù¡ÊDELTA´©¡Ë¡¢¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø1.02 Weekly Report¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸Ìîµå³¦¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¸·×¡¦»»½Ð¤·¤¿¼éÈ÷»ØÉ¸UZR¤äÁí¹çÉ¾²Á»ØÉ¸WAR¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ø1.02 Essence of Baseball¡Ù¤â±¿±Ä¤¹¤ë¡£