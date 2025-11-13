µÈÊó¤ÏÆÏ¤¯¤«¡Ä¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿Áª¼ê¡¡¡È¥É¥é1¡É¤¬ÆÃÂçÃÆ¡¢°éÀ®º¸ÏÓ¤Ï¾×·â¤ÎKKK
¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï38Áª¼ê¤¬»²²Ã¡Ä¡ÈºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¡É¤ò·ü¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥ë ¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡ÁÄ©¤á¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡Á¡×¤¬12Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢38Áª¼ê¤¬¡ÈºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¡É¤ò·ü¤±¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÆÃÂçÃÆ¤ä´ÓÏ½¤Î3°ÂÂÇ¡¢¾×·â¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Áª¼ê¤â¡£µÈÊó¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤êÌ¥¤»¤¿¤Î¤ÏÀ¾Éð¡¦ÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÀÐÀîÄ¾ÌéÅê¼ê¤Î5µåÌÜ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·±Ë¤¬¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âº¸ÍãÀÊ¾åÉô¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤Æ¤ëÆÃÂçÃÆ¡£2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÂçË¤¤Î°ìÈ¯¤Ë¡¢µå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¹Åç¡¦¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¤ÏËÜµòÃÏ¤ÇÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÌöÆ°¤·¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ë³°³ÑÊÑ²½µå¤ò±¦Á°¤Ø±¿¤Ö¤È¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤ÏÃæÁ°ÂÇ¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Âè7ÂÇÀÊ¤Ë¤â°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ê¤¬¤é·òºß¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¡¦Âç¾ë¿¿ÇµÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÅÏÉô¤«¤é³°³Ñ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢DeNA¡¦Ï¡ÆâÌî¼ê¤ÏÆâ³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°¿¶¡£¤µ¤é¤Ë·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¾¾»³¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤¿¤Û¤É¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆâ³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£2020Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¤Þ¤À1·³ÅÐÈÄ¤Î¤Ê¤¤22ºÐ¤À¤¬¡¢¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ê¡ÅÄ½ÓÅê¼ê¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ò°ìÄ¾¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¾¾»³¤ÏÆâ³ÑÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¹Åç¡¦ÃæÂ¼·ò¿Í³°Ìî¼ê¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï29»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨0.00¤òµÏ¿¤·¤¿28ºÐº¸ÏÓ¡£º£µ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤¯ÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë