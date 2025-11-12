あいのり・桃、医師も驚く“ニキビ治療”を報告
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が10日までにオフィシャルブログを更新。美容クリニックでニキビの治療を受けたことを報告した。
８日、桃は「ニキビを…焼いた！！！！！！！」と題してブログを更新。“私のニキビの駆け込み寺” と切り出し、美容クリニックを訪れたことを報告するとともに“東京トータル美容クリニックは私が日本で１番通ってるクリニックーー！”、“最近は韓国ばっかだったので、かなり久しぶりになっちゃったけど、日本の本格的なクリニックといえばここ！！”と紹介。
そして、施術について“ニキビを、プラズマという機械で皮脂腺から焼いてくれるのです…！”と説明し、ピーリングや麻酔、膿を出すなどの工程を明かした。続けて、“今は外傷って感じで真っ赤だけど、漢方も処方してもらって、内出血を抑えてもらいます…。炎症止めの薬ももらえました”と報告。また、医師からは“ここまで炎症するニキビもなかなか珍しいですね”と言われたことも明かした。
最後に“午前中にサッと行って、サッと帰ってきたので、今から家族でお出かけしてきます”と綴りブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「痛そう！」、「早く治るといいですね」、「美容に貪欲」、「何に気をつけたら良いのか知りたすぎる！」、「ニキビって焼けるんだ！知らなかった！」、 「行動力、すごっ！！！」、「炎症が落ちつくといいですね」、「鼻にできるニキビは曲者だよね」、「お大事に！」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうと交際をスタートさせ2020年に再婚。2021年５月５日に 第１子長男の“たろ”君、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男の“じろ”君が誕生している。
８日、桃は「ニキビを…焼いた！！！！！！！」と題してブログを更新。“私のニキビの駆け込み寺” と切り出し、美容クリニックを訪れたことを報告するとともに“東京トータル美容クリニックは私が日本で１番通ってるクリニックーー！”、“最近は韓国ばっかだったので、かなり久しぶりになっちゃったけど、日本の本格的なクリニックといえばここ！！”と紹介。
最後に“午前中にサッと行って、サッと帰ってきたので、今から家族でお出かけしてきます”と綴りブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「痛そう！」、「早く治るといいですね」、「美容に貪欲」、「何に気をつけたら良いのか知りたすぎる！」、「ニキビって焼けるんだ！知らなかった！」、 「行動力、すごっ！！！」、「炎症が落ちつくといいですね」、「鼻にできるニキビは曲者だよね」、「お大事に！」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうと交際をスタートさせ2020年に再婚。2021年５月５日に 第１子長男の“たろ”君、そのちょうど１年後となる2022年５月５日に第２子次男の“じろ”君が誕生している。