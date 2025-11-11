¡Ö°¦ÁÛ¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡×Âëº¸ÏÓ¤¬¡ÈºÇ¸å¡É¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿»×¤¤¡¡°ÜÀÒ1Ç¯¤Ç¸½Ìò°úÂà¡Ä±£¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ²»
ºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤â1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·
¡¡Î§µ·¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿¸ÀÆ°¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÉÍ¸ýÍÚÂçÅê¼ê¤¬11Æü¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¡ÖHAWKS ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÃÞ¸å¡×¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¶èÀÚ¤ê¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·é¤¯·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀîÂç¤«¤é2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î2017Ç¯¤Ï10¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»44¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¤Ï¹ñ»ØÄêÆñÉÂ¤Î¡Ö²«¿§¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¡×¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¡ÖÆâ»ë¶À²¼¶»ÄÇ²«¿§¿ÙÂÓ¹ü²½ÀÚ½ü½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼ê½Ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡10·î27Æü¤ËµåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢·è¿´¤·¤¿¸½Ìò°úÂà¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¡¢¤½¤·¤Æµ¼Ô¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Î¼èºà¤Ï18Ê¬´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¡£ÉÍ¸ý¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î¼èºà¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÎØ¤¬²ò¤±¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Î®¤ì¤¿»þ¡¢ÉÍ¸ý¤¬¡ÖËÍ¤«¤é¤â1¤Ä¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÃ»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤º1Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÃ»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢°¦ÁÛ¤¬°¤¤ËÍ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤ÁÁª¼ê¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¤À¤ó¤À¤ó¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÆþÃÄ°Ê¹ß¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤Ã¤¿Î¢Â¦¤Ç¡¢¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤È½Å°µ¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡£±É¸÷¤âºÃÀÞ¤âÌ£¤ï¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î»ÑÀª¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÉú¤»¤Æ¤ª¤³¤¦¡¢¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¤é°ìÃ¶Âà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï³§¤µ¤ó¤Îµ»ö¤ä¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÌîµå¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Á´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿9Ç¯´Ö¡£Ç®¤¤»×¤¤¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¤Î»Ñ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃÝÂ¼³Ù / Gaku Takemura¡Ë