塩尻市の小中学校で10日、校舎の一部がクマによって壊されているのが見つかりました。



けがをした人はいませんが、周辺では警戒が続いています。



枠が曲がり外された網戸。そこには、いくつもの爪痕が…。



被害があったのは塩尻市木曽平沢にある楢川小中学校です。



10日午前8時ごろ、職員が校舎の渡り廊下にある窓の格子と網戸が壊されているのを見つけました。



格子と網戸にはクマの爪痕が、周辺には足跡があったことから市はクマによって壊されたとみています。





♪楢川小中学校 竹下俊明校長「泥棒かなと思ったが雨降っていたので土の跡が子供じゃなくてクマじゃないかということから判断した」週末からけさにかけてクマが侵入したとみられ、警察などが周辺を捜索しましたが発見には至らず。きょう午後の下校時には保護者が迎えに来るなどの対応を取り警戒が続いています。♪保護者は 1333「全国でも被害いっぱい出ているので大変怖いなと」＋1210先「なるべく外で遊ばないようにとか鈴も今もつけているが注意するよう話したい」♪楢川小中学校 竹下俊明校長1529「クマがあったらこういう対応するよう職員から子供たちに伝えている。 できること限られるが情報共有しながらやっていければ」（※クマ資料）一方、大町市の大町温泉郷の付近ではきょう午前、体長およそ1.2メートルのクマ1頭が麻酔銃を使って捕獲されました。また飯田市南信濃ではきのう、体長およそ1.3メートルのクマ1頭が駆除されています。