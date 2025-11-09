イチロー氏が挙げた“嫌な選手の条件”

マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が8日から2日間にかけて新潟・中越高の指導を行った。2020年から始まり6年目を迎えるこの取り組み。球児からの「嫌なキャッチャーとは」という質問に答えた。

イチロー氏が挙げたのはカージナルス一筋で2224試合に出場し、2168安打をマークしたヤディアー・モリーナとジャイアンツ一筋で強打の捕手として知られたバスター・ポージーの2人だった。イチロー氏は「2人が嫌なキャッチャーだった。静かにいい仕事をする。キャッチャーはばたばたしてほしくない」と語った。

続けて「やたら動くケースがあるじゃない？ あれは嫌じゃない」と切り出し、話は“嫌な選手の条件”。「相手として何が嫌かというと、淡々とやること」と語った。イチロー氏もその美学を取り入れていたことを明かした。

イチロー氏自身は2009年の第2回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝での韓国戦で延長10回に決勝適時打を放ち、世界一に貢献。しかし、その後、塁上では笑顔も見せず淡々としていた。当時を振り返り、「相手としてどういう態度が嫌か。淡々とやることだと思った。ダメージも大きい」と意図していた行動だったと明かした。（Full-Count編集部）