パ・リーグ全体でチーム打率と安打数は上昇傾向

2025年シーズン、ソフトバンクのリバン・モイネロ投手が防御率1.46という圧倒的な成績を残して最優秀防御率を受賞した。また、規定投球回に到達し防御率1点台を記録した投手は実に4人も存在。これらの数字も相まって、2025年は例年以上に投高打低の傾向が強まっていることを感じさせるシーズンとなった。

その一方で、リーグ全体の打撃成績に目を向けると、また違った傾向が浮かび上がってくる。リーグ全体の打撃成績と打撃主要3部門のトップ10ランキングをもとに、今季のパ・リーグを掘り下げていく。

2024年と2025年にパ・リーグ6球団が記録した、チーム全体の打撃成績を見ていく。2024年のチーム打率はソフトバンクが.259でリーグトップに位置し、ロッテ、日本ハム、楽天の3チームが.240台を記録。リーグ5位のオリックスも.238と大きな差はない水準にとどまったが、同6位の西武は.212と苦戦を強いられた。

今季もソフトバンクが打率.257でリーグ1位となったが、リーグ2位のオリックスの打率も.255まで上昇。日本ハム、楽天、ロッテの3チームも.240台の数字を記録し、西武の打率も.232と前年と比較して向上を見せている。

打率に直結する数字である安打数に関しても、2024年はソフトバンクが1244本、西武が971本、それ以外の4チームが1100本台という状況だった。しかし、2025年は1200本台のチームが3球団に増え、残る3チームも1100本台の数字を記録。それに加えて、リーグ全体の安打数も、6844本から7124本と大幅に増加している。

得点数と本塁打数にも見られる増加

2024年の得点数はソフトバンクがリーグで唯一600得点を超え、日本ハムが532得点でそれに続き、400点台が3球団、300点台が1球団となっていた。しかし、2025年は3球団が500得点を上回り、残る3球団も400点台に到達。さらに、リーグ総得点も2024年の2876得点から2025年は2898得点に、リーグ全体の得点数も向上を見せている。

本塁打数は2024年、ソフトバンクと日本ハムがともに110本台、70本台が3球団、60本台が1球団という結果だった。2025年は日本ハムが129本、ソフトバンクとオリックスが100本台と3桁の本塁打を放ったチームが増加し、西武が前年から20本と大幅に本塁打を上乗せして80本台に到達している。

ロッテと楽天も前年同様に70本台の本塁打数を維持しており、リーグ全体の本塁打数も2024年の503本から、2025年は553本と50本も増加。安打数や得点数と同じく、本塁打数に関してもリーグ全体で増加傾向にあると言えよう。

個人の打点数に見られた“大きな差”

次に、2024年と2025年におけるパ・リーグの打率ランキングトップ10の顔ぶれと、各選手の成績を見ていく。2024年はソフトバンクの近藤健介外野手、2025年はソフトバンクの牧原大成選手と、どちらのシーズンも打率.300以上を記録した打者は1人のみ。それに次ぐ打率.290台を記録した選手もそれぞれ1人ずつだが、打率.280以上の打者は2024年が1人だったのに対し、2025年は4人と増加している。

また、2024年は打率上位10人のうち5人が打率.260台だったのに対し、2025年は上位10人全員が打率.270台以上を記録。選手個人という観点で見ても、全体的に打率が向上しつつあることが直近2年間の結果からもうかがえる。

続いて、2024年と2025年におけるパ・リーグの本塁打ランキングトップ10の顔ぶれと、各選手の成績を紹介する。

2024年に本塁打王を獲得したソフトバンクの山川穂高内野手が34本、2025年に同タイトルを受賞した日本ハムのフランミル・レイエス外野手が32本と、リーグ1位の選手の数字に大きな差はない。ただ、20本台の本塁打を放った選手の数は、2024年が4人、2025年が3人と若干の差が生じている。

また、2024年は15本塁打以上20本塁打未満を記録した選手が4人存在したものの、2025年に15本塁打以上を記録したのは楽天のルーク・ボイト内野手ただ1人。リーグトップ10に入った選手の本塁打数において、2025年はやや減少傾向にあったことがうかがえる。

最後に、2024年と2025年におけるパ・リーグの打点ランキングトップ10の顔ぶれと、各選手の成績を見ていく。

2024年の打点王であるソフトバンクの山川が99打点、2025年に同タイトルを獲得したレイエスは90打点と、リーグトップの選手の数字はやや減少。さらに、2024年は70打点以上の選手が4人存在したのに対し、2025年にリーグ2位となった日本ハム・清宮幸太郎内野手の数字は65打点と、2位以下の選手の数字には大きな差が生じていた。

個人成績とチーム成績で、異なる傾向が示されていた理由とは？

これまで紹介してきた通り、本塁打と打点のトップ10に入った選手が残した数字は概ね低下している傾向にある一方で、打率ランキングでトップ10入りした選手の成績は全体的に上昇。また、リーグ全体の打撃成績に関しては総じて増加している点も興味深い要素だ。

その理由を考察するにあたり、本塁打と打点の数字をより深く掘り下げていく。2桁の本塁打を放った選手の数は、2024年の13人から2025年は18人に増加。2025年はリーグ上位の本塁打数を記録した選手が個人で記録した数字は減少傾向にある代わりに、より多くの選手が一定以上の本塁打数を記録できるようになったと考えられる。

50打点以上を記録した選手の数を見ていくと、2024年が12人、2025年が11人と大きな差は存在しなかった。そこで、30打点以上を記録した選手まで範囲を広げてみると、2024年は35人だったのに対して、2025年は42人と増加していた。

今季は各球団の主力選手が怪我や不振で出番を減らすケースが散見されたが、代わって出場機会を得た選手たちが一定以上の数字を残したことが、これらの数字から読み取れる。こうした事情も相まって、選手個人が記録した本塁打や打点の数はやや減少傾向にあったとしても、リーグ全体の打撃力に関しては底上げが進みつつあるという見方もできそうだ。

来季もリーグ全体の打撃成績は向上を続けるか、それとも別の傾向を示すか

規定打席に到達したうえで打率.300以上を記録した選手が2年続けて1人のみと、直近2年間において“投高打低”の傾向が強まりつつあることは確かだ。その一方で、リーグ全体における安打数、本塁打数、得点数といった各種の成績は2025年において全て増加を見せており、より多くの選手が年々レベルアップする投手の球に適応しつつあることもうかがえる。

来季もこの傾向が続き、リーグ全体の打撃成績は向上を続けるか、それとも今季とは別の傾向を示すことになるか。今後も選手個々の成績と、リーグ全体の成績の双方に目を向けることで、リーグ全体の動向をより深く知るきっかけを得ることができそうだ。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）