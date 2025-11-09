カルシウムだけでは骨は強くならない…日本人の98％に足りていない「意外な栄養素」の正体

「骨を丈夫にするためにカルシウムを摂りましょう」――こう言われながら育った方も、多いのではないだろうか。しかしカルシウムだけでは不十分というのが、医学ではもはや「常識」になっている。本当に必要な栄養素について、東京慈恵会医科大学附属病院で整形外科診療部長を務める斎藤充氏に聞いた。

日本人の98％に足りない

カルシウムが多く含まれている食品といえば、チーズや牛乳、小魚など。しかしこれだけ食べていても、骨は強くなりません。腸でのカルシウムの吸収を助けて、骨の形成を促進してくれるビタミンDが必要なのです。

日本人の98%が「ビタミンD不足」だと言われています。サバやアジといった魚や卵、しいたけやエリンギなどのきのこ類に多く含まれているので、カルシウムと一緒に摂取するといいでしょう。

たんぱく質と一緒に摂るべき2つの栄養素

しかしこれでもまだ、100点満点中の50点です。私はよく骨を鉄筋コンクリートに例えて説明しますが、人間の骨の体積のうち、コンクリートに相当するカルシウムの割合は約50%。残りの半分は鉄筋に当たるコラーゲンが占めています。コラーゲンはたんぱく質の一種なので、骨を強くするにはたんぱく質も補充しなければなりません。

たんぱく質は肉や納豆などに含まれますが、大事なのは量ではなく質。ビタミンDがカルシウムの吸収を助けるのと同様に、体内でコラーゲンの質を高めるビタミンCや鉄分などが必要です。前者はパプリカやブロッコリー、後者はレバーやホウレン草に多く含まれるので、積極的に摂取してみてください。

取り組み次第で、人間の骨は何歳からでも若返ります。日々の習慣を見直すことこそ、転倒に負けない骨を作る第一歩なのです。

「週刊現代」2025年11月10日号より

