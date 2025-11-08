【ZARAのチェック柄】が大人でもイケそう！ 周りと差がつく「秋冬アウター」

秋冬コーデに取り入れたい、チェック柄のアウターが【ZARA（ザラ）】から登場。洗練されたシルエットやシックな色遣いで、まわりと差が付きそうなデザインが豊富に揃っています。今回は、大人世代の着映えが叶いそうなアウターを厳選してご紹介。個性の光るワザありアウターでワンランク上のおしゃれを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。

リバーシブルで楽しむ上品なチェック柄ジャケット

【ZARA】「リバーシブルパイピングフェイクレザージャケット」\8,590（税込）

グレーを基調とした繊細なチェック柄が、上品な印象を与えるジャケット。すっきりとしたノーカラーデザインで、大人らしい落ち着いた雰囲気を醸し出しています。黒の合皮素材のパイピングや、大ぶりな丸ボタンがこなれ感のあるアクセント。裏面は無地グレーのリバーシブル仕様になっており、気分やスタイリングに合わせて幅広い着こなしを楽しめそうです。

カジュアルだけど品よく決まるニットジャケット

【ZARA】「チェック柄ニットボンバージャケット」\8,590（税込）

コンパクトなシルエットで着こなしやすい、ニットのボンバージャケット。大きめのブロックチェック柄がカジュアルな印象ですが、主張しすぎないカラーでミドル世代が取り入れやすいデザインに仕上がっています。大きめの衿はリブニットになっており、さりげなく全体を引き締めて見せる効果が期待できます。パンツともスカートとも合わせやすそうな、絶妙な丈感もポイントです。

ビッグシルエットでこなれるシックなコート

【ZARA】「チェック柄ウール混コート ZW COLLECTION LIMITED EDITION」\24,990（税込）

今シーズン注目を集めている、オンブレチェック柄のショート丈コート。グリーン × ブラックの落ち着いたカラーは派手な印象にならず、大人コーデにちょうどいいワンポイントになりそう。ゆったりとしたシルエットが、体のラインを自然にカバーしてくれそう。ショート丈なので、ボリューム感があってもすっきりと着こなすことができそうで、バランスの取れた大人カジュアルに仕上がりそうです。

大柄チェックで着映えるスカーフ付きコート

【ZARA】「チェック柄スカーフ付きショートニットコート」\13,590（税込）

ショートコートに同素材のスカーフがドッキングした、デザイン性の高いアウター。今季トレンドのブラウンをベースにした大きめチェック柄が、上品で大人らしい着映えを叶えてくれそう。スカーフはぐるりと首元に巻いたり、ラフにたらしたり、好みに合わせてアレンジが可能。フロントに留め具がないので、さっと羽織れて抜け感のあるスタイリングに仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S