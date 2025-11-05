9月末から放送が始まったNHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』。郄石あかりが、小泉八雲の妻をモデルにしたトキを好演しているが、放送開始から1カ月超で、衝撃的な展開が待ち受けていた。

「現在は第6週が放送中です。明治維新後、士族の家に生まれたトキが、時代に翻弄されつつもたくましく生きていく様子が描かれています。

放送当初は、北川景子さん演じるタエが、トキと同じく士族で名家のお姫様として登場していました。しかし、士族の地位が急落するなか、11月5日に放送された第28話で衝撃的な姿で再登場したのです。

夫と死別したタエは、久しく作中に登場していませんでしたが、28話でボロボロの着物を着て物乞いする姿で登場したのです。かつての華やかな雰囲気から激変した北川さんの様子に、驚いた視聴者も多くいたようです。

時代のうねりを感じさせる描写でしたが、あまりの衝撃にSNSでも『びっくり仰天』『絶句してしまった』などの反響が寄せられています」（芸能記者）

北川は今作の出演に際し、《タエの身に起きたことが決して架空のお話ではなく、その時代に起きていたことだと理解して、最後まで役と向き合っていきたいと思います》とコメントを寄せていた。まさに「タエの身に起きたこと」がのっぴきならないものであることが、今回で匂わされたのだ。

かつて美人女優としてキレイどころの役が多かった北川だが、最近は、こうした苦悩を感じさせる役柄を演じることも増えているという。

「今年4月期に放送されたドラマ『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ系）では、他人の娘を誘拐する母親を演じました。犯罪に手を染める苦悩を見事に演じ切り、評価も高かった。

11月28日公開予定の主演映画『ナイトフラワー』でも、生活の困窮をきっかけにドラッグの売人になる母親を演じています。予告編でも、荒れた髪の毛にすっぴん風のメイクなど、これまでの役柄とは一線を画す様子が見られ、期待が高まっているところです。

2020年に第1子、2024年に第2子を出産した北川さん。母親として心境が変化したのか、難役への挑戦を重ねています。今後の『ばけばけ』でもまた、女優として新境地を開拓することになるのは間違いなさそうです」（同）

はたして、物乞いに変わったタエの行く末は――。