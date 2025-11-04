沢村一樹、反町隆史&山崎育三郎の超豪華キャスティングがゴルフ場で実現 3人が使用したのは反町専用カート？
俳優の沢村一樹が自身のインスタグラムを更新。「全員白着てます・笑！」とだけ記すと、反町隆史、山崎育三郎とイケメン俳優3人がゴルフカートで撮った写真を投稿した。
助手席の沢村は満面の笑みを浮かべてカメラに右手を上げている。白いパーカーを着た反町は運転席に座り、モックネックシャツの山崎はカートの脇に立ってサムズアップをしていた。この写真を見たファンは「イケメンメンバーすぎて眩しい」「皆様いちいちカッコイイですね（笑）」「顔面偏差値高すぎる」とコメント。中には「なんとか混ぜていただけませんか？」という声もあった。また写真では反町がシートから少し腰をずらして座っているが、背もたれには「T.SORIMACHI」の文字が。ここにもファンは注目。「反町さん用のカートなんですか!?」「専用カート(笑)すごっ」「カートのシートに名前入りって初めて見た」などのコメントが寄せられていた。
