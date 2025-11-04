来客30分前でもできる、掃除のアイデアを紹介します。整理収納アドバイザー・インテリアコーディネーターとして、片付けサポートなどを行っている、ESSEフレンズエディターの篠えりさんのケースです。ここでは、篠さんが実践している、来客前の掃除ルーティンについて語ります。

1：「ようこそ」の気持ちを清潔感で伝える玄関

私は自宅で片付けに関するセミナーを開催するとき、来客前に必ずしている掃除ルーティンがあります。

まずは、家の顔となる玄関の掃除。来客の前日は、あらかじめ“たたき”はホウキで掃き、私物は片付けておきます。

私のお気に入りの掃除術は、アロマウォーターをぞうきんに数滴垂らし、たたきを一気にふき上げる方法。たたきの汚れを取るのと同時に玄関全体の香りづけもできます。家族を送り出した後、3分でできる一石二鳥の掃除技です。

2：トイレ掃除は、マットなしだから即完了

5年前にトイレマットをやめたわが家。床のホコリや髪の毛が目立つようになり、1日1回掃除するのが習慣になりましたが、マットがないので簡単です。

床を水ぶきできればベストですが、時間がない場合は10秒でホコリが取れるミニサイズのフローリングワイパーが大活躍。

ドアノブも、忘れずにふき掃除します。

3：洗面所で意外と見落としがちなのは…

蛇口は毎日ふいていますが、来客前は念入りに。スティックタイプで使いやすい、マーナの「すみずみ消しゴム」は、簡単に水アカが取れるので気に入っています。

意外と見落としがちなのが、ソープディスペンサーの注ぎ口部分。こびりつきをふき取っておきます。

4：ダイニングテーブルは“二刀流”で瞬間キレイ！

お客さまが滞在中、長時間過ごすことが多いダイニングテーブル。2つのアイテムを組合わせれば、2分で掃除が完了します。

使うのは、どの家庭にもあるキッチンスポンジとふきん。水で濡らして洗剤をつけたスポンジで、まずはテーブルを優しく磨くイメージでふきます。そのあとすぐに乾いたふきんでふき上げます。

無理なくラクにできる掃除ルーティンで、来客前もあわてず、気持ちにもゆとりができたので、笑顔でお客さまをお迎えできるようになりました。

※ ここで紹介した掃除グッズや掃除術のなかには、建材や設備機器、家具によっては使用できないものが含まれている場合があります。建材や設備機器の取り扱い説明書、また洗剤の注意書きを確認してから使用してください。

※妊娠中にアロマオイルを扱う場合はパッケージの注意事項をご確認のうえ、医師にご相談ください。