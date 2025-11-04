家族が集まるリビング。みんなで過ごす時間が長い分、気づくとものがあふれてしまい、どうにもくつろげない空間になってしまうことも。整理収納アドバイザーで、二世帯住宅で夫と小学生2人と暮らす ESSEフレンズエディターの森川とろろさんも、片付かないリビングに悩んでいたそう。しかし、ある工夫を試してみたところ、「驚くほど落ち着ける空間に変わった」といいます。今回は、今すぐ取り入れられる「過ごしやすいリビングにするコツ」について森川さんが語ります。

大型家具が多く居心地が悪かったリビングダイニング

【写真】ランドセルラックに宿題のちょい置きスペースをつくる

筆者が暮らしているのは二世帯住宅で、私たち家族の共有スペースは合わせて15畳ほど。そこそこ広そうですが、実際はソファにダイニングテーブル、作業用のデスクまで置いているので、4人で過ごすには少し手狭です。

廊下のない2階にあるリビングで限られたスペースだからこそ、ちょっとした家具の配置に暮らし心地が左右され、使いづらさを感じていました。

工夫1：家具の配置を変えて動線をスムーズに

ある日、思いきってソファとテーブルを少し動かしてみたら…あら不思議！ 視界が広がって部屋がすっきり見える上に、子どもたちが走ってもぶつかりにくくなりました。

毎日の動線もラクになり、ちょっとした工夫が快適さにつながることを実感しています。

工夫2：使用頻度の高いものだけを置くスペースをつくる

リビングは家族みんなが使う場所だからこそ、気を抜くとものであふれがち。そこで思いきって置くものを“使用頻度が高いものだけ”にしぼりました。

さらに、子どもの宿題プリントやオモチャなど、片付けにくいアイテムは“ちょい置き専用コーナー”をつくって一時避難。出しっぱなしでも散らかって見えず、来客時もあわてません。

加えて、それぞれにデスクや収納を用意して「ここは個人のもの、ここはみんなのもの」とわけたら、リビングの見た目も気持ちもぐっとすっきりしました。

工夫3：光と香りで「リラックス空間」に

リビングを「ただ過ごす場所」から「ほっとする場所」に変えてくれたのが、光と香りの力でした。

夜は天井の明かりを消して間接照明にすると、ふわっとリラックスモードに突入。調光できるタイプなので、宿題のときはパッと明るく、寝る前はしっとり落ち着いた灯りに…と気分に合わせて調整できるのもお気に入りです。

さらに「今日はとことん休みたい！」という日は、アロマオイルを1滴。いい香りに包まれると、子どもたちも「いい香り〜」と自然に集まってきて、ごろごろタイムが始まります。

もちろん、リフォームやリノベーションで理想の空間をつくるのもすてきなこと。でも、なかなかすぐにはできないのが現実ですよね。

わが家は「家具の配置を変える」「ちょい置きコーナーをつくる」「光と香りで雰囲気を変える」という小さな工夫だけで、「あれ？ 前よりずっといい感じ！」と思えるようになりました。

大げさなことはしていませんが、家族がくつろげる時間が増えたのがいちばんの収穫です。これからも、そんな“ちょっと心地いい暮らし”を続けていきたいと思います。